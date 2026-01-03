Bij het shorttracken gaat het kiezen van de deelnemers aan de Olympische Winterspelen iets anders dan bij het langebaan schaatsen. Maar ook daar gaat het er bijzonder aan toe, zo onderstreept de situatie van Daan Kos (22).

Momenteel zijn in Leeuwarden de NK shorttrack aan de gang. Na dat toernooi wordt de olympische selectie bekendgemaakt. Wel zijn er al enkele schaatsers zeker van deelname.

Op basis van hun prestaties in de World Tour zijn Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma, Jens van 't Wout, Melle van 't Wout en Daan Kos al aangewezen. Na de NK brengt de selectiecommissie van de schaatsbond nog vier namen naar buiten.

Valpartij

Kos kwam in november 2025 ten val en reed daarna geen wedstrijden meer in de World Tour. Ook de EK shorttrack midden januari in Tilburg moet het stellen zonder Kos. En ondanks dat hij dus mag afreizen naar Italië voor de Spelen, is zijn deelname aldaar ook onzeker.

De val bracht schade teweeg, maar medici konden niet precies bepalen wat er loos was met Kos. "Alle scans die er zijn gemaakt leidden niet tot een duidelijke conclusie", zegt hij tegen Schaatsen.nl. Vervolgens trad hij in overleg met bondscoach Niels Kerstholt.

Geen EK

"Ik heb met Niels overlegd. Het wordt de Spelen of het wordt niets. Dat EK komt net te vroeg. Zou ik tegen die tijd goed genoeg zijn om te schaatsen, dan heb ik meer aan de best mogelijke voorbereiding op de Spelen dan halfbakken op een EK te schaatsen", aldus Kos.

"Dat betekent dat ik nog een dag of twintig heb tot aan de deadline voor de inschrijving van de atleten sluit. Ik ben erg blij dat me deze ruimte wordt gegund. Als ik snel fit word, dan volgt dat schaatsgevoel wel. Dat bewijst Suzanne Schulting op het NK."

Suzanne Schulting

Schulting deed eind 2025 nog mee aan het olympisch kwalificatietoernooi langebaanschaatsen. Ze pakte een ticket op de 1000 meter en doet dit weekend mee aan de NK shorttrack. Ze liet na haar derde plek op de 1000 meter weten dat ze vindt dat ze mee hoort te gaan naar de Spelen.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.