Sjinkie Knegt vond de succesvolle Olympische Spelen op de shorttrackbaan geweldig om te zien. Toch is het Nederlandse shorttrackicoon ook eerlijk en was het voor hem soms 'ontzettend pijnlijk'. Dit omdat Knegt bijna onderdeel van het gouden shorttrackteam was geweest.

De 36-jarige Knegt is één van de pioniers voor het Nederlandse shorttrack. De Schicht uit Bantega is meervoudig wereldkampioen en won twee medailles op de Olympische Winterspelen. Brons op de 1000 meter in Sotsji en zilver op de 1500 meter, vier jaar later in Pyeongchang. Knegt kondigde in december 2025 zijn afscheid van de sport aan, maar dat was niet geheel vrijwillig.

In zijn loopbaan maakte het shorttrackicoon veel blessures mee. Zo zette hij in 2019 zichzelf per ongeluk in brand tijdens een incident met de houtkachel. Daar kwam Knegt bovenop, maar in 2025 werd hij weer geveld door blessureleed. Een blessure in zijn bil herstelde niet snel genoeg, waardoor hij zich niet meer kon kwalificeren voor de Winterspelen in Milaan. Daardoor besloot Knegt direct een punt achter zijn loopbaan te zetten.

'Ontzettend pijnlijk'

In zijn column in De Telegraaf vertelt Knegt hoe 'geweldig' hij het vond dat TeamNL zo succesvol was tijdens het olympische shorttracktoernooi. Met vijf keer goud, een keer zilver en een keer brons was het een groot feest, maar dat is ook direct waar het steekt voor Knegt. De ex-shorttracker is eerlijk en vertelt ook dat het 'ontzettend pijnlijk' was om het toernooi vanaf de televisie te moeten zien. Knegt vertelt dat hij zonder zijn blessure een grote kans had gehad om zich te plaatsen voor de relay bij de mannen en hij had dolgraag zijn loopbaan afgesloten met goud op de Spelen in Milaan.

Melle van 't Wout was wel onderdeel van de relayploeg en hij droeg de gouden medaille deels op aan de generatie van Knegt. Dat deed het shorttrackicoon erg veel, want hij heeft zich niet altijd geliefd gevoeld in de nieuwe generatie. "Soms had ik het idee dat ze me liever kwijt dan rijk waren", zo vertelt Knegt. Echter laat hij ook weten dat hij van Melle van 't Wout wel altijd het gevoel van waardering heeft gekregen.