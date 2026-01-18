De Nederlandse ploeg domineerde dit weekend bij de EK shorttrack en dat zorgde voor prachtige momenten in Tilburg. Toch kwam het bijzonderste moment van het hele weekend misschien pas na alle races. Niemand minder dan shorttrackicoon Sjinkie Knegt werd na het toernooi in het zonnetje gezet en dat zorgde voor hevige emoties bij de rijder.

Knegt hoorde jarenlang tot de beste shorttrackers van Nederland en hij zorgde er samen met Jorien ter Mors en Suzanne Schulting voor dat de sport in ons land op de kaart werd gezet. Hij reed liefst zeventien jaar op het hoogste niveau en hield daar een erelijst aan over om u tegen te zeggen.

De 36-jarige Knegt hoopte volgende maand nog één keer mee te doen aan de Spelen, maar dat zat er door een blessure niet in en daarop zette hij direct een punt achter zijn loopbaan. De EK in Tilburg waren daardoor het ideale moment om de shorttracklegende in het zonnetje te zetten.

Emotioneel afscheid voor eigen publiek

Nadat op zondag de laatste afstand van het toernooi was verreden, bleven alle mensen in het stadion dan ook zitten om een ode te brengen aan Knegt. Bijna al zijn (ex-)teamgenoten kwamen het ijs op in Tilburg en nog voordat er ook maar iets gezegd was, brak de shorttracker al. Knegt werd overmand door emoties en de tranen liepen over zijn wangen.

Er werd vervolgens een speciaal doek getoond met een aantal hoogtepunten van de Schicht van Bantega. Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, sprak Knegt vervolgens toe en had nog een verrassing in petto. Het shorttrackicoon kreeg namelijk de Gouden Speld overhandigd. In een videoboodschap spraken goede bekenden daarna hun waardering voor Knegt uit.

Zelf sprak Knegt daarna ook nog het publiek toe: "De mensen die er elke wedstrijd weer stonden, zoals coaches en fysio's, die wil ik heel erg bedanken. Maar ook de mensen die altijd in het stadion zitten, die zijn ontzettend belangrijk. In het begin zat er niemand, alleen ouders dus dat zegt niet zoveel, maar nu zitten er mensen waar ik geen weet van heb. Dat vind ik heel mooi. Daar kan ik van genieten. Jullie ontzettend bedankt."

Indrukwekkende erelijst

Knegt werd in 2014 de eerste Nederlandse shorttracker die een medaille pakte op de Spelen met zijn bronzen plak op de 1000 meter. Vier jaar later pakte hij ook nog een keer olympisch zilver op de 1500 meter. Knegt werd daarnaast vijf keer wereldkampioen en pakte ook nog talloze medailles op EK's. Toch kende hij ook een aantal dieptepunten in zijn loopbaan, want door zijn agressieve rijstijl werd hij ook weleens bestraft bij wedstrijden.

In januari 2019 beleefde Knegt buiten het ijs waarschijnlijk het grootste dieptepunt. Knegt wilde thuis de houtkachel aansteken, maar dat ging vreselijk mis. De shorttracker liep daarbij enorme brandwonden op en lag liefst zeven weken in het ziekenhuis met ernstige brandwonden. Wonderbaarlijk genoeg herstelde Knegt daarvan en keerde hij zelfs terug op het hoogste niveau.