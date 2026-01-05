Suzanne Schulting mag dan wel vinden dat ze thuishoort in de olympische selectie van TeamNL, topshorttrackster Xandra Velzeboer zit niet per se op de rentree van Schulting te wachten. In duidelijke woorden laat ze na de NK shorttrack van zich horen. En zij heeft recht van spreken, want de afgelopen jaren groeide zij uit tot de nieuwe Nederlandse koningin van de spectaculaire sport.

Omdat Schulting, die op de langebaan al een startbewijs op de 1000 meter veroverde, op de NK shorttrack goud won op de 1500 meter en zich ook nog eens liet zien op de 1000 meter, behoort ze ineens tot de kanshebbers om door de selectiecommissie aangewezen te worden voor de olympische ploeg. Maar volgens Velzeboer hoeft dat helemaal niet. Op de aflossing (relay) zijn zij en haar landgenoten juist op elkaar ingespeeld en succesvol gebleken de afgelopen jaren.

'Dat weet ik'

“Ik weet dat wij met de ploeg superhard hebben getraind, hoe goed er op de relays is gereden in de World Tours en de trainingen zijn verlopen met het oog op de Spelen. We zijn favoriet voor goud op deze discipline, door de winst in twee van de vier wedstrijden. Ik heb heel veel vertrouwen in ons team dat elke dag heel intensief werkt aan de relays. Iedereen is geweldig op elkaar ingespeeld en ik denk dat dat heel belangrijk is. Wat ik weet is wat wij het afgelopen anderhalf jaar hebben gedaan", zegt ze tegen schaatsen.nl.

Schulting terug in het shorttrack

Daarmee laat ze indirect weten niet te zitten wachten op een nieuwkomer als Schulting. Zelfs als zij kilometers aan succesvolle aflossingen heeft gereden in het verleden. Schulting is al twee jaar uit het shorttrack verdwenen en liet zich toevallig nu op de NK weer eens zien bij haar oude liefde. In de hoop om meegenomen te worden naar Milaan, zodat ze daar de langebaan kan combineren met het shorttrack.

'Beslissing ligt niet bij mij'

Bij De Telegraaf noemt Velzeboer het succesvolle NK van Schulting 'geen meetmoment'. Zij vindt niet dat de populaire Nederlandse op basis van alleen de NK mee zou moeten naar Milaan. "Ik weet wat wij de afgelopen weken aan training hebben gedaan. Maar daar tegenover staat ook dat Suzanne een OKT op de langebaan heeft gehad. De beslissing om haar wel of niet mee te nemen, ligt niet bij mij, maar bij de selectiecommissie.”