Suzanne Schulting heeft haar rentree op de shorttrackbaan kracht bijgezet met een duidelijke boodschap richting de selectiecommissie. De 28-jarige topschaatsster veroverde zondag bij de NK in Leeuwarden de nationale titel op de 1500 meter, een dag nadat ze al brons had gepakt op de 1000 meter, en liet daarmee zien dat ze zich serieus mengt in de strijd om een olympisch ticket voor het shorttrack.

De finale van de 1500 meter verliep allesbehalve vlekkeloos. Halverwege de race verloor Schulting in het gedrang bijna haar balans en leek een val nabij. Met een knappe correctie hield ze zich echter staande, waarna ze zich razendsnel herpakte en opnieuw naar voren werkte. "Het was echt een finale waarin ik flink werd uitgedaagd, vooral tactisch", blikte ze terug voor de camera van de NOS. "Het scheelde heel weinig, maar het was vechten tot het einde en dat maakte het juist leuk."

In de slotfase liet Schulting zien dat ze het gevoel en de scherpte nog altijd bezit. In de laatste ronde plaatste ze haar aanval, ging ze voorbij Zoë Deltrap en klopte ze op de finish ook Michelle Velzeboer. Daarmee bekroonde ze haar korte maar indrukwekkende terugkeer op het shorttrackijs met de nationale titel.

'Ik heb mijn benen laten spreken'

Met haar prestaties voelt Schulting dat ze haar punt heeft gemaakt richting de selectiecommissie. "Ik heb vandaag echt laten zien dat ik erbij hoor. Ik heb mijn benen laten spreken", zei ze na afloop. Tegelijkertijd erkende ze dat haar terugkeer de situatie ingewikkeld maakt. "Ik snap dat zij in een lastige positie zitten, ook met het oog op de andere rijdsters."

Een extra factor is het dubbele programma dat Schulting nastreeft. Haar olympische ticket op de langebaan heeft ze al binnen, waar ze zich plaatste voor de 1000 meter in Milaan. Volledige focus op shorttrack is daardoor niet vanzelfsprekend. "Ik wil er alles aan doen voor het team, maar ik heb ook een commitment richting de langebaan. Dat maakt het combineren lastig", gaf ze toe.

Gaat Schulting een dubbel programma rijden op de Spelen?

De selectie voor het olympisch shorttrackteam belooft daardoor allesbehalve eenvoudig te worden. Er mogen vijf schaatssters naar Milaan, terwijl de concurrentie groot is en een vaste kern de afgelopen anderhalf jaar samen heeft getraind en gereden. Schulting is zich daar terdege van bewust. "Zij rijden al lange tijd samen, ook de relays. Dat is een hechte groep en ik snap heel goed dat dit voor iedereen een lastige situatie is."

Toch laat ze zich niet afschrikken door die dynamiek. "De selectiecriteria laten deze mogelijkheid toe en die kans heb ik gegrepen. Ik heb vandaag laten zien dat ik nog steeds bij de besten van Nederland hoor." De komende dagen ligt haar lot in handen van bondscoach Niels Kerstholt en de selectiecommissie van de KNSB, die uiterlijk maandag een besluit nemen. Met haar titel en uitgesproken ambities maakt Schulting de keuze van Kerstholt in ieder geval een stuk lastiger.