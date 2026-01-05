Gaat Suzanne Schulting wel of niet als shorttracker naar de Olympische Spelen? Die vraag hangt boven de markt na de NK shorttrack van afgelopen weekend, waarop de koningin van de shorttrack terugkeerde en zich in de kijker schaatste van bondscoach Niels Kerstholt. Maar na twee jaar afwezigheid in 'haar' sport is het dilemma er of ze nu dan zomaar ingepast kan worden. Sjinkie Knegt vindt er het zijne van.

Waar de huidige Nederlandse topvrouw Xandra Velzeboer niet per se zit te wachten op de terugkeer van Schulting, is Knegt juist anders gestemd. "Suzanne hoort als shorttrackster op de Spelen thuis. Ze heeft het niveau om van waarde te zijn. Als Suzanne komende maand stappen zet, kan zij wellicht wel voor eremetaal gaan. Die gok moet je dan ook nemen als selectiecommissie", zegt Knegt in gesprek met De Telegraaf.

Vechten om een plekje

Schulting legde zich de afgelopen jaren toe op de langebaan en plaatste zich op het OKT in Thialf knap voor de 1000 meter in Milaan in februari. Omdat ze 'maar' één afstand heeft, is er genoeg ruimte in haar schema om terug te keren op haar eerste liefde; het shorttrack. De selectiecommissie bepaalt of zij of bijvoorbeeld Zoë Deltrap mee mag. Niet alleen individueel, ook op de aflossing (relay) kan Schulting van waarde zijn. Zij werd in het shorttrack al meermaals wereldkampioen én olympisch kampioen.

'We hebben niemand anders'

Op de afgelopen NK won ze zowaar de 1500 meter en was ze ook nog eens op de 1000 meter uitstekend in vorm. Hoewel het geen officieel meetmoment was volgens Xandra Velzeboer, bezorgde Schulting met haar prestaties de bondscoach hoofdbrekens. Maar volgens Knegt is de rekensom niet zo moeilijk. "Ik denk dat ze op een 1500 meter ook een goede uitslag kan rijden en tevens in de relay de ploeg sterker maakt. Wel moet ze de EK over twee weken in Tilburg rijden. Die wedstrijd heeft ze nodig om sterker te worden. Als je naar de wereldbekers kijkt, hebben we verder niemand die op de 1000 en 1500 meter in aanmerking komt voor een medaille."

Shorttrackheld Sjinkie Knegt

Knegt kan weten hoe goed Schulting is. Zij maakten samen de sport groot in Nederland. De 36-jarige Fries is inmiddels gestopt, maar won in zijn hoogtijdagen veel gouden medailles op WK's en EK's. Op de Winterspelen kwam hij tot zilver en brons.