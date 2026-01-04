Xandra Velzeboer verschijnt zondag niet aan de start op de slotdag van de NK shorttrack. De 24-jarige shorttrackster laat de 500 en 1500 meter bewust schieten, ondanks haar overwinning op de 1000 meter een dag eerder. Met de Olympische Spelen in zicht kiest Velzeboer voor rust.

De beslissing is genomen na overleg met haar team. "We hebben in overleg met de medische staf, de coaches en ikzelf besloten dat het niet verstandig is", legt ze uit voor de camera van de NOS. "We komen uit een heel zwaar trainingsblok en ik ben gewoon vermoeid. Op dit moment gaat het herstel voor, met het oog op de Olympische Spelen."

Streep door slotdag NK shorttrack

Van een blessure is volgens Velzeboer geen sprake. "Nee, het herstel is nu gewoon even heel belangrijk. Ik heb dit seizoen alles gereden, maar nu moesten we deze beslissing maken uit voorzorg." Juist omdat de belasting hoog is geweest, wil ze niets forceren. "Deze week voelde ik me gewoon nog niet uitgerust. Dan moet je er niet doorheen drukken."

Na de World Tour in Nederland nam ze eerst rust, waarna een intensieve trainingsperiode volgde richting het hoofddoel van de Olympische Spelen in Milaan. "Eerst uitgerust en daarna een zwaar trainingsblok gedraaid. Het is belangrijk om daar goed te zijn, maar uitrusten hoort daar ook bij", aldus Velzeboer.

'Daar heb ik alle vertrouwen in'

Ook het naderende EK verandert niets aan de keuze. "Daarom hebben we besloten om nu niet mee te doen. We hebben nog alle tijd en dat gaat ook helemaal goedkomen." Het schema is volgens haar volledig afgestemd op herstel. "Het schema is erop ingesteld en zelf gewoon goed uitrusten. Dat gaat helemaal goedkomen, daar heb ik alle vertrouwen in."

Dat ze de NK overslaat, betekent niet dat het toernooi haar weinig zegt, benadrukt Velzeboer. "Het NK is mij veel waard, maar het is voor ons geen belangrijke wedstrijd. Andere wedstrijden staan hoger op de prioriteitenlijst en het is geen selectiewedstrijd. Dat hebben we allemaal al gehad, dus daarom kan ik deze beslissing ook maken." Of ze zondag nog lang blijft kijken? "Ik denk dat ik hier niet te lang blijf hangen", zegt ze met een glimlach. "Maar het is altijd leuk om even te kijken."