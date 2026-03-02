Suzanne Schulting is niet opgenomen in de selectie van het WK shorttrack. Dat blijkt uit een bericht van de KNSB maandag. Schulting gaf na het winnen van de NK sprint nog aan dat ze er wel voor open stond om de WK shorttrack ook te rijden.

Schulting is al een tijd geswitcht van het shorttrack naar het langebaanschaatsen, maar dit jaar maakte ze toch een kleine comeback op het shorttrackijs. Zo behaalde ze een ticket voor de 1500 meter shorttrack tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Schulting kon door een val niet meedoen om de medailles bij die afstand en ook haar voorbereiding op het shorttrack was niet ideaal.

Bij de 1000 meter op de langebaan in Milaan eindigde Schulting ook niet hoog op de ranglijst en ook mentaal was de voorbereiding niet perfect. De topschaatsster bevestigde dat ze niet goed in het Nederlandse shorttrackteam viel wat zo succesvol was op de Olympische Winterspelen. Toch hoopte ze stiekem nog op een plekje in de selectie voor de aankomende WK shorttrack van 13 tot en met 15 maart in Montreal, Canada.

Schulting op de WK shorttrack

Schulting werd afgelopen weekend met overmacht Nederlands kampioen bij de NK sprint. Daarna bevestigde ze dat ze na de WK sprint ook de WK shorttrack wel zou willen rijden. "Ik heb nog 7 dagen tot en met de start van de WK shorttrack als de WK sprint is afgelopen. Nu heb ik maar drie dagen ertussen dus dat vind ik nog best een groot verschil. Dus in dat opzicht is het gewoon mogelijk om ook aan de WK shorttrack mee te doen. Ik moet natuurlijk wel eerst geselecteerd worden", sprak Schulting haar hoop uit.

Die hoop blijkt echter van korte duur, want maandag werd de selectie voor de WK shorttrack bekendgemaakt. Met daarbij natuurlijk de olympische helden Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma, Jens van 't Wout en Melle van 't Wout, maar dus geen Schulting. Bondscoach Niels Kerstholt legt in zijn reactie niet uit waarom hij Schulting niet heeft meegenomen. Ook Itzhak de Laat is niet geselecteerd.

Volledige selectie voor WK shorttrack

Vrouwen:

- Xandra Velzeboer

- Michelle Velzeboer

- Selma Poutsma

- Zoë Florence Deltrap-

- Diede van Oorschot

Mannen:

- Jens van 't Wout

- Melle van 't Wout

- Teun Boer

- Friso Emons

- Kay Huisman