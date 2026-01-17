Jens van 't Wout kent een perfecte dag op de EK shorttrack en dat maakte zijn broertje Melle nog mooier. Nederland stond met liefst drie shorttrackers in de finale van de 500 meter. Voor eigen publiek in Tilburg zorgden de twee broers, samen met Teun Boer, voor een volledig Nederlands podium.

Dat Melle van 't Wout überhaupt in de A-finale stond, mag een wondertje heten en daar mag hij broer Jens voor bedanken. In de halve finale maakte Jens zijn heat zo hard, dat Melle via het achterdeurtje van de snelste 'verliezende' tijd alsnog naar de grote finale mocht. Daarin zorgde TeamNL voor een uniek moment. Nog nooit was een land één, twee én drie op een individuele afstand. Nederland lukte het dus in Tilburg. Jens van 't Wout pakte het goud, nadat hij eerder op de zaterdag al de beste was op de 1500 meter. Boer werd tweede en pakte het zilver. De jongste Van 't Wout werd derde en pakte het brons.

'Tjonge jonge jonge'

De drie Nederlandse winnaars juichten het uit van vreugde nadat ze doorhadden dat ze hun twee rivalen uit Italië (Thomas Nadalini) en Polen (Felix Pigeon) achter zich hielden. De commentator bij de NOS geloofde zijn ogen niet en gilde het uit. "Tjonge jonge jonge, dit is uniek. Gewoonweg fantastisch wat de drie mannen hier doen. Dit is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van de EK shorttrack", riep Joris van den Berg uit. Hij was stil tijdens het bijzondere Wilhelmus, dat dus voor alle drie de Nederlanders op het podium klonk.

Mooie inhaalactie Melle van 't Wout

Jens van 't Wout was vorig jaar op de EK in Dresden ook al de beste op de 500 meter. In de finale namen Jens van 't Wout en Boer het initiatief en meteen de eerste twee posities in. Melle van 't Wout moest nog een inhaalactie ondernemen om op te schuiven naar de derde plaats. Hij startte door zijn last-minute toevoeging op de vijfde plek (de ongunstigste positie), maar haalde snel de twee buitenlanders in. Hij stond dan ook te stralen alsof hij goud had gewonnen tijdens de huldiging.