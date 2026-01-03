Suzanne Schulting maakte begin 2026 haar langverwachte rentree als shorttrackster. De topschaatsster van Team Essent deed dat niet onverdienstelijk, met een derde plek op de 1000 meter bij de NK. Schultings doel zijn de Olympische Winterspelen.

Daar plaatste ze zich al voor op de langebaan. Schulting doet in Milaan mee aan de 1000 meter. Dat ticket greep ze op het afgelopen olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf. Nog voordat in Heerenveen alles was afgelopen, ging de focus van Schulting op de NK shorttrack. Zaterdag was haar eerste echte dag terug bij haar eerste liefde.

Succesvolle rentree Suzanne Schulting

Schulting keek met een 'heel goed gevoel en met een grote glimlach' terug op haar rentree, waarbij ze brons pakte. "Ik ben niet echt bezig geweest met resultaten", zegt ze voor de camera van Sportnieuws.nl. "Ook omdat ik van te voren niet zo goed kon voorspellen hoe het racen zou gaan en wat voor benen ik zou hebben. Maar na de halve finale had ik er gelijk een goed gevoel over."

Schulting nam het in de finale op tegen de zusjes Xandra en Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Diede van Oorschot. "Voor mij is het de eerste keer in lange tijd, dus dat was aftasten. Maar het ging eigenlijk wel goed", blikt ze terug. De 28-jarige meervoudig olympisch kampioene sprak niet met haar concurrentie over haar bijzondere terugkeer. "Zij weten dat ik niet zomaar hier aan meedoe. Maar nog niet concreet daarover gesproken, simpelweg omdat ik nog niet wist wat ik waard zou zijn. Dus ik wilde niet op de zaken vooruit lopen."

Dubbelrol op Olympische Winterspelen?

Schulting deed mee aan de NK omdat ze 'daar heel veel zin in had'. "Ik stond ingeschreven en heb me de afgelopen periode heel erg gefocust op het langebaanschaatsen. Vroeger als shorttrackster - als ik dat veel had gedaan - vond ik het heel fijn om even te switchen naar het langebaanschaatsen. Dat is gewoon heel goed gegaan deze week. Ik heb er veel plezier aan beleefd", verzekert ze.

Schulting hoopt ook deelname aan de Olympische Winterspelen veilig te stellen. Dat zou betekenen dat ze op twee disciplines in actie komt. "Dat is wat we aan het onderzoeken zijn. Maar dat is aan de selectiecommissie en de bondscoach (Niels Kerstholt, red.). Het enige wat ik kan doen, is mijn benen laten spreken."

