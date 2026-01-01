Twee liefdeskoppels hebben zich tijdens het OKT schaatsen geplaatst voor de Spelen in Milaan. Toch heerste er bij Joep Wennemars en Suzanne Schulting veel meer vreugde dan bij Joy Beune en Kjeld Nuis. Marianne Timmer voorspelt hun kansen op olympisch goud.

Schulting was op de eerste dag van het OKT uitzinnig met haar tweede plek op de 1000 meter. Daarmee stelde ze haar ticket voor de Winterspelen veilig. Ze rende meteen naar haar schoonvader Erben Wennemars. Haar vriend Joep plaatste zich zelfs op drie afstanden op de matrix: de 500, 1000 en 1500 meter.

Maar voor Beune en Nuis liep het toernooi minder goed af. Hoewel ze beiden naar Milaan gaan, missen ze allebei hun favoriete afstand: de 1500 meter. Nuis plaatste zich alleen voor de 1000 meter, Beune voor de 3000 meter.

Impact

Dat kan wel impact hebben op het koppel. "Zij hebben wel slapeloze nachten", zegt Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud over Nuis en Beune. "Die zitten nu allebei aan de verkeerde kant. Dat is ook wel toeval, hè."

Bij Wennemars en Schulting viel het juist allemaal de goede kant op. "Suzanne had natuurlijk helemaal niet zo'n goed voorseizoen en dat valt dan allemaal de andere kant op", vervolgt het schaatsicoon. "En die zitten dan met z'n tweeën... Nou, die doen wel een proostje met oud en nieuw."

'Tortelduifjes'

Ze vierden hun plaatsing al uitbundig samen in Thialf. "De tortelduifjes. Ja, maar die gaan echt met z'n tweeën nu naar de Spelen en dat is natuurlijk heel bijzonder." Nuis en Beune gingen met een ander gevoel van het ijs. "Die moeten hun focus bijstellen. Focussen op wat er nog wel te halen valt."

Gouden koppels

Want ze kunnen nog steeds in de prijzen vallen in Milaan. Van welk liefdeskoppel verwacht Timmer het meest op de Winterspelen? "Ik zie Suzanne niet zomaar een gouden medaille winnen", begint ze. "Dat zie ik bij Joep wel."

"Ik zie Joy ook een gouden medaille winnen", vervolgt ze. "Ik denk dat het gelijkwaardig is. Kjeld moet echt van goeden huize komen om hem te winnen. Die concurrentie is ook gewoon te groot." Toch besluit Timmer hoopvol: "Het is een gouden duo."

