Suzanne Schulting is het nieuwe jaar uitstekend begonnen. De topschaatsster zag tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) al dat haar vriend Joep Wennemars zich voor drie afstanden plaatste en op 1 januari kreeg ook Schulting goed nieuws te horen.

De KNSB heeft namelijk bevestigd dat zij mee gaat doen aan de 1000 meter. Schulting kwalificeerde zich bij het OKT als tweede op die afstand, achter Femke Kok. Jutta Leerdam kwam tijdens die race ten val. Zij mag zich alsnog melden op die afstand ten koste van Naomi Verkerk.

'Olympische Spelen, ik kom eraan!', schrijft Schulting trots op Instagram. 'Ik ben ongelofelijk trots om te mogen melden dat ik me heb geplaatst voor de Olympische Spelen, als langebaanschaatsster. Ik vertrouwde dit proces.'

Al zes olympische medailles op zak

Het is niet voor niks dat de 28-jarige Schulting benadrukt dat ze zich als langebaanschaatsster heeft geplaatst voor de Olympische Spelen. Zij maakte eerder namelijk enorme indruk als shorttrackster, waarbij ze zich op twee Winterspelen mocht melden. Schulting heeft drie gouden, één zilveren en twee bronzen olympische medailles in haar prijzenkast. Daar hoopt ze nu nog een plak aan toe te voegen op de 1000 meter in het langebaanschaatsen.

Feest voor Joep Wennemars

Haar vriend Wennemars gaat voor het eerst naar de Olympische Spelen en komt daar in actie op liefst drie afstanden. Hij is de enige man die zich op zoveel onderdelen plaatste: de 500, 1000 en 1500 meter. Stijn van de Bunt gaat vier afstanden rijden, maar is door de KNSB aangewezen om aan de mass start en ploegenachtervolging mee te doen.

Wennemars treedt in de voetsporen van zijn vader. De inmiddels 50-jarige Erben Wennemars pakte in 2006 brons op de 1000 meter en de ploegenachtervolging. In 1998 en 2002 deed hij ook al mee aan de Olympische Spelen, maar stond hij telkens buiten het podium.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.