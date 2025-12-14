Sjinkie Knegt is gestopt als shorttracker. Hij hoopte komende winter tóch nog goud te halen op de Olympische Winterspelen, maar de 36-jarige Knegt heeft nog te veel last van een bilblessure.

Knegt maakte zijn beslissing bekend bij de NOS. "Ik heb al maanden een blessure aan mijn bil en het herstelt niet snel genoeg. Daardoor heb ik geen zicht meer op de Spelen in Milaan, waar ik nog één keer voor goud wilde gaan."

De Schicht uit Bantega heeft een zilveren en een bronzen olympische medaille op zijn naam staan. Daar komt dus definitief geen gouden bij. Knegt weet nog niet of hij nu de rol van bondscoach ambieert. "Ik wil dat nog niet hardop zeggen. Ik heb best wel veel verstand van shorttrack, maar trainingstechnisch kan ik nog een hoop leren."

Olympische Winterspelen

Knegt pakte brons op de 1000 meter bij de Winterspelen van 2014 in Sochi. Vier jaar later was het opnieuw raak in Zuid-Korea: toen greep hij het zilver op de 1500 meter. Verder is Knegt ook gespecialiseerd in de aflossing. Hij werd in zijn carrière viermaal wereldkampioen en liefst twaalf keer Europees kampioen op verschillende onderdelen.

"Ik droomde ervan mijn carrière af te sluiten met een medaille op de mannenrelay in Milaan, maar ik ben nog steeds niet fit en moet ook realistisch zijn. Ik heb me erbij neergelegd dat ik zelf de Spelen niet meer ga halen. Ik ga met de bondscoach bespreken hoe ik op een andere manier een steentje kan bijdragen aan het winnen van een relaymedaille in Milaan", aldus Knegt.

Hij heeft nog altijd het wereldrecord in handen op de 1500 meter. In 2016 reed hij in Salt Lake City een tijd van 2.07,943.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.