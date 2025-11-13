Sjinkie Knegt ontbreekt wéér in de selectie van TeamNL voor het volgende World Tour-evenement, in Polen van 20 tot en met 23 november. Ook Itzak de Laat zit er dit keer niet bij. Knegt ontbrak ook al in de eerste twee wedstrijden in het Canadese Montréal en moet nu echt vrezen voor olympische deelname.

Blijkbaar acht bondscoach Niels Kerstholt de 36-jarige routinier niet goed genoeg om van waarde te zijn voor de Nederlandse shorttrackploeg in Gdansk. “Natuurlijk willen we ook heel graag medailles winnen. Maar ons belangrijkste doel voor de World Tour-wedstrijden in Gdansk en Dordrecht, is de maximale quota van vijf vrouwen en vijf mannen voor TeamNL veiligstellen voor de Olympische Spelen”, legt Kerstholt uit. op de website van de KNSB. “Daarvoor moeten we met meerdere rijders zo hoog mogelijk eindigen in de individuele klassementen en ook op de relay-onderdelen goed scoren.”

Veel meetmomenten

De selectie voor de World Tour 3 door de selectiecommissie is gebaseerd op het combinatieklassement van de in Heerenveen verreden Time Trials (12 september), de nationale selectiewedstrijden (13-14 september) en de Dutch Open Shorttrack (19-21 september). Ook de prestaties bij de World Tour 1 en 2 in Montréal en de trainingen van de Nationale Trainingsselectie Shorttrack van de KNSB (NTS) zijn meegenomen in de voordracht van de bondscoach en de beoordeling van de commissie.

Voor de World Tour 4 in Dordrecht volgt later een nieuwe selectie. Maar voor Gdansk zijn er zes vrouwen en zes mannen aangewezen die voor de beste resultaten namens Nederland moeten zorgen. Check hieronder de namen, waarbij Friso Emons de plek van De Laat ten opzichte van de vorige World Tours inneemt.

Vrouwen:

Xandra Velzeboer

Michelle Velzeboer

Selma Poutsma

Diede van Oorschot

Zoë Deltrap

Bibi Arts

Mannen:

Jens van 't Wout

Daan Kos

Melle van 't Wout

Teun Boer

Kay Huisman

Friso Emons

Aanwijsplekken

Uiteindelijk maakt Knegt altijd kans op deelname aan de Spelen in Milaan in februari 2026, want de KNSB behoudt met aanwijsplekken het recht om bijvoorbeeld niet-gekwalificeerde namen voorrang te geven ten opzichte van geplaatste rijders. Dit om de kans op oranje eremetaal in Milaan groter te maken. Knegt lijkt daar op te moeten hopen, gezien zijn weinige internationale wedstrijden tot nu toe.