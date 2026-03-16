Zo succesvol als haar Olympische Spelen waren, zo succesvol was het WK shorttrack voor Xandra Velzeboer. Na het winnen van de wereldtitel op de 500 meter kregen de tranen de overhand bij de tweevoudig olympisch kampioene. "Ik vind het niet normaal nee."

Velzeboer kroonde zich in Milaan tot de koningin van de Spelen namens Nederland. De 24-jarige shorttrackster won goud op de 500 én 1000 meter. Tijdens het WK in Montréal zette ze wederom een wereldprestatie neer. Zo won ze wederom de 500 meter en pakte ze ook een zilveren plak op de 1000 en 1500 meter. Als kers op de taart behaalde Velzeboer met de Nederlandse vrouwen in Canada wel de wereldtitel op de relay.

'Ik heb volgens mij heel de dag gehuild'

Na afloop van dit successeizoen kregen de emoties de overhand bij Velzeboer. Met tranen over haar wangen vertelde ze tegenover De Telegraaf over de seizoensafsluiter. "Alles komt er gewoon uit nu het seizoen klaar is", zo begon ze. Wat haar het meest raakte, was dat ze niet samen met haar zus kon rijden in de finale van de kortste afstand. "Ik ben ook zo trots dat Selma (Poutsma, red.) zilver pakt, maar tegelijkertijd doet het me pijn dat Michelle niet met ons in de finale staat. Ze reed vandaag een snellere tijd dan ik op de 500 meter, maar door een val mag ze niet voor de medailles rijden."

De tweevoudig olympisch kampioene verklaarde dat ze tijdens en tussen de races zich daarvoor goed kan afsluiten, maar na afloop deed het daadwerkelijk iets met haar. "Toen het klaar was, kwamen alle emoties van een heel zwaar seizoen naar buiten. Ik heb volgens mij heel de dag gehuild."

'Ik vind het niet normaal nee'

Haar buitengewone prestaties zijn dan ook nog niet helemaal doorgedrongen tot Velzeboer. "Ik vind het niet normaal nee. Ik ben gewoon zo kapot dat het niet echt tot me doordringt. Tijdens de WK volgt alles elkaar zo snel op dat je geen tijd hebt om ergens bij stil te staan. Nu is daar wel het moment voor, want het is echt klaar."

Velzeboer verklapt ook haar planning om zich op te laden voor nog zo succesvol shorttrackseizoen. "Nu wil ik lekker op vakantie. Naar de zon, lekker even niet aan shorttrack denken. Heerlijk."