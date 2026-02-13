De revanche van Xandra Velzeboer is nog altijd gespreksondewerp van de dag. Donderdagavond pakte de topschaatsster goud na de deceptie op de gemengde aflossing. Velzeboer had het daar zeker even lastig mee, maar ze moest al snel over tot 'de orde van de dag'.

Velzeboer was onbedoeld hoofdrolspeler in de tragedie van de shorttrackers bij de gemengde aflossing. Na een duwfout van Jens van 't Wout bij de aflossing probeerde de pijlsnelle atlete die fout goed te maken. Daarbij ging Velzeboer echter onderuit toen ze met haar schaats in het ijs bleef haken. Weg waren de kansen op een finaleplek bij de aflossing, en dat terwijl Nederland in de B-finale nog een olympisch record schaatste.

Ontroostbaar was Velzeboer na afloop, maar ze wist dat ze door moest. De schaatsster moest donderdag op haar best zijn om de finale van de 500 meter te halen. Dat lukte want Velzeboer stak er met kop en schouders bovenuit, ook in de finale. Met overmacht pakte ze goud en revancheerde zich op de gemengde aflossing. Ook Van 't Wout deed dit, want hij reed naar de gouden medaille op de 1000 meter bij het shorttrack.

Volle focus

In gesprek met de Telegraaf vertelt Velzeboer dat ze het zeker nog even lastig heeft gehad met het debacle op de aflossing. Echter besefte ze wel al snel dat de knop om moest. "Ik dacht: ’wat er is gebeurd, verandert niets aan mijn doel vandaag’. Het is ook niet zo dat ik het na die val opeens éxtra graag wilde, ik wilde het sowieso al heel graag", vertelt Velzeboer over haar doelen richting de individuele kans op goud.

Velzeboer zag ook dat haar zusje Michelle Velzeboer in de B-finale fors onderuit ging, maar zelfs dit veranderde niets aan haar focus. Natuurlijk vond ze dat vervelend, maar met haar zus heeft ze afgesproken dat de focus altijd op haarzelf moet blijven liggen.