Tweevoudig olympisch kampioene biatlon Laura Dahlmeier (31) is om het leven gekomen in Karakoram, een gebergte in Centraal-Azië op het grensgebied tussen Pakistan, China, India en Afghanistan. Haar lichaam is nog niet geborgen. En de kans is groot dat haar lichaam definitief daar achter wordt gelaten.

Op 28 juli was Dahlmeier met haar klimpartner Marina Krauss op een hoogte van 5.700 meter aan het klimmen, toen de kampioene werd geraakt voor vallende stenen. Krauss zag hoe Dahlmeier daardoor tegen de bergwand werd gesmakt en daarvan niet meer herstelde.

Dahlmeiers klimpartner kon nog gered worden, maar door de weersomstandigheden lukte het niet om bij de olympisch kampioene te geraken.

Helikopter

Pas een dag later kon een militaire helikopter opstijgen om naar Dahlmeier te zoeken. Ze werd gespot, maar er waren geen tekenen van leven te bekennen. Vermoedelijk was ze in één klap overleden. De zoektocht naar haar levenloze lichaam verliep door slechte weersomstandigheden moeizaam. Woensdag werd het lichaam gevonden.

Toch werd het lichaam vervolgens niet meegenomen om bijvoorbeeld naar haar geboortestreek Garmisch-Partenkirchen (Duitsland) te vervoeren. Het was namelijk haar expliciete wens om haar lichaam op de berg achter te laten als het erg riskant zou zijn om het te repatriërfen. Dat zeiden de Pakistaanse autoriteiten donderdag. “We zullen geen verdere pogingen ondernemen om het lichaam te bergen”, reageerde woordvoerder Faizullah Faraq van de provincie Gilgit-Baltistan.

Begraven in de bergen

Volgens The Sun zei Faraq verder: "Ons is verteld dat ze begraven wilde worden in de bergen. Dat was haar droom. Nu is die droom vervuld. Daarom overwegen we haar lichaam hier achter te laten." Nieuwsblad meldt dat haar management heeft bevestigd dat haar lichaam niet wordt geborgen, met de kanttekening dat het niet is uitgesloten dat later toch een nieuwe poging wordt ondernomen om het te repatriëren.

Diverse collega's en leiders hebben gereageerd op het tragische ongeluk. De Duitse Bondspresident Frank-Walter Steinmeier noemt haar "een ambassadeur voor Duitsland. Een rolmodel voor vredig, blijmoedig en eerlijk samenleven over grenzenheen."

Olympische Winterspelen

Dahlmeier won op de Winterspelen van Pyeongchang in 2018 twee gouden medailles, ze behaalde zeven wereldtitels en won ook de algehele wereldbeker. Dahlmeier stopte in 2019 op 25-jarige leeftijd, onder meer om zich te wijden aan het alpinisme. Ze werd beschouwd als een ervaren bergbeklimster die goed omging met risico's.