Het feit dat Lindsey Vonn met een kruisbandblessure alsnog haar afdaling deed is een slecht voorbeeld voor de jeugd. Dat vindt Wouter Van den Broecke, medisch supervisor van de internationale skifederatie. Hij vindt dat ze nooit in actie had mogen komen met die blessure.

Het verhaal rondom Vonn is bekend. De 41-jarige skilegende wilde dolgraag nog een keer een gooi doen naar een medaille op de Olymipsche Winterspelen. Vonn trainde hard, maar vlak voor de spelen ging het mis tijdens een afdaling in het Zwitserse Crans Montana. De Amerikaanse ging hard onderuit, moest met een helikopter afgevoerd worden en later bleek ze de voorste kruisband te hebben gescheurd. Vonn weigerde haar droom echter op te geven en ze besloot alsnog naar Noord-Italië af te reizen voor de spelen.

Vonn ging alsnog van start op de afdaling, maar in Cortina d'Ampezzo ging het gruwelijk mis. Tijdens haar eerste afdaling ging de Amerikaanse wederom hard onderuit. Vonn schreeuwde het uit en later bleek dat ze ook haar been had gebroken door de val. Haar droom viel in duigen en haar laatste afdaling als professioneel skiester eindigde in een ware deceptie.

'Slecht voorbeeld'

Van Den Broecke vindt het te prijzen dat Vonn alles op alles heeft gezet om haar laatste afdaling nog te kunnen skiën, maar op risicogebied kan hij geen goed woord opbrengen voor het feit dat ze alsnog besloot te skiën. "Deze crash was een ongeluk waarop je kon wachten. Aan de ene kant is er de wereldster, een fantastische dame die op haar 41e na talloze opofferingen probeert terug te komen op de Olympische Spelen. Aan de andere kant is dit vooral een slecht voorbeeld voor de jeugd als het aankomt op gezondheid en veiligheid", vertelt de Belgische medische supervisor van de FIS.