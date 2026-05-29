Jesper de Jong is bezig aan een uitstekende campagne op Roland Garros, waar hij de Nederlandse eer hooghoudt. Maar bij zijn collega's gaat het de afgelopen dagen vooral over de kritiek rond de extreme hitte en de daarbijhorende regels in Parijs. De Jong stelt zich echter anders op in het debat en begrijp niet echt waar al zijn concurrenten over klagen.

Jesper de Jong zit al tijden op een soort roze wolk. Eigenlijk mocht hij niet meedoen aan Roland Garros, daar hij de kwalificaties niet doorkwam. Maar door een gelukje mocht hij als lucky loser meedoen, en dat doet hij met succes. Vrijdag speelt hij in de derde ronde tegen de Rus Karen Khachanov. Maar waar er de afgelopen week veel kritiek kwam op de omstandigheden in Parijs, vindt De Jong dat het allemaal wel meevalt.

Survival of the fittest

Woensdag zorgde Novak Djokovic nog voor wat ophef door openlijk kritiek te uiten op de reglementen in Frankrijk. Ondanks de extreme hitte gingen de partijen gewoon door, en ook vond de Servische toptennisser het niet eerlijk dat er op het centre court een dak is. Bovendien stortten diverse spelers ter aarde na een wedstrijd, omdat de hitte hen te veel werd.

"Ik moet eerlijk zeggen dat het een beetje overdreven wordt hoe heet het is", begint De Jong opvallend, in gesprek met de NOS. "Tuurlijk kan het met een best of five op gravel ook zwaar zijn, maar dat is de charme van een best of op een Grand Slam. Ik heb nu nog geen vijfsetter gehad, maar het hoort er ook een beetje bij. Het is gewoon survival of the fittest."

'De charme van een Grand Slam'

"Als je er mee om kan gaan dan sta je er. Dat is de charme van een Grand Slam", aldus De Jong. De 25-jarige Haarlemmer vindt de kritiek dus niet helemaal gepast. Opvallend, aangezien veel collega's, uit alle windhoeken van de wereld, het wel enorm heet vinden. Vrijdag staat zijn wedstrijd gepland rond 14.30 uur, op het heetst van de dag. De verwachte temperatuur in de Franse hoofdstad ligt dan rond de 33 graden Celsius.

Bovendien denkt de Nederlander dat hij ook op vrijdag een goede kans maakt tegen Khachanov. "Ik ben vooral blij dat ik in de derde ronde sta, en heb er veel zin in. Ik kan met een andere druk spelen dan tegen Cina (eerste ronde, red.). Daar moest ik winnen, nu hoeft dat niet. Maar ik zie mezelf zeker kans hebben, dat besef ik er ook. Ik denk dat ik vooraf wel wat spanning krijg, maar alleen de juiste spanning", besluit een gemotiveerde tennisser.

