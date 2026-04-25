Het was een zware avond voor Katie Boulter en haar verloofde Alex de Minaur op het Madrid Open. De twee tennissers speelden vrijdag allebei op hetzelfde avondprogramma, maar geen van beiden overleefde de avondsessie in de Caja Mágica.

De Minaur ging als eerste de baan op en verloor verrassend van de 19-jarige Spaanse wildcard Rafael Jodar met 6-3 en 6-1. De Australiër had de baan nog nauwelijks verlaten, of zijn verloofde moest zich al klaarmaken voor haar eigen wedstrijd tegen de nummer vijf van de plaatsingslijst, Jessica Pegula. Ook Boulter verloor, met 6-4 en 6-4.

Tenniskoppel beleeft zware avond

De situatie was bijzonder voor de Britse. Ze vergeleek het met de Billie Jean King Cup, waarbij ze normaal gesproken eerst een teamgenote ziet spelen voordat ze zelf aan de beurt is. "Ik zei tegen mezelf: kijk, uiteindelijk ga ik me voorbereiden alsof het Billie Jean is, en zij is mijn teamgenoot, wat het uiteindelijk ook is", legde ze uit na de wedstrijd.

Over het verlies van haar verloofde was Boulter begripvol maar strijdbaar. "Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om hem dat te zien doormaken, maar één ding weet ik zeker: hij is een vechter, en hij is een van de beste tennissers ter wereld. Het is nergens toe geleid, dus hij heeft een zware dag gehad, maar ik weet zeker dat het helemaal goed met hem komt."

Dubbelen met Venus Williams

Ondanks haar eigen uitschakeling zag Boulter positieve signalen in haar optreden tegen de nummer vijf van de wereld in Madrid. Ze wist de score tegen Pegula redelijk gelijk te houden, al lukte het haar niet om haar vijf breakpointkansen te benutten. "Ik had het gevoel dat ik in de lift zit. Ik weet dat niet alles perfect zal zijn, maar ik heb wel het gevoel dat ik vooruitgang boek."

De avond biedt Boulter nog een troost. Ze staat ingeschreven voor het dubbelspel samen met tennislegende Venus Williams. "Ik denk niet dat dit soort kansen zich vaak voordoen. Of het nu één wedstrijd, vijf wedstrijden of het hele toernooi is, ik ga er eerlijk gezegd het meeste plezier aan beleven."

Tenniskoppel gaat trouwen

Boulter en De Minaur vormen al jaren een van de populairste koppels in de tenniswereld. De twee zijn samen sinds 2020 en De Minaur deed eind 2024 een huwelijksaanzoek, dat Boulter met een volmondig ja beantwoordde. Dit jaar staat in het teken van hun huwelijk.

Begin dit jaar vierde Boulter nog haar vrijgezellenfeest met vriendinnen en (ex-)collega's, waaronder ex-toptennisster Laura Robson. Het kampeerweekend, gedoopt 'Camp Katie', noemde ze achteraf haar 'beste weekend ooit'.