Het is Botic van de Zandschulp niet gelukt om zijn eerste ATP-titel te winnen. In de finale van het toernooi van Winston-Salem boog de Nederlander het hoofd tegen de Hongaar Márton Fucsovics. Het was eigenlijk een onbegonnen strijd voor Van de Zandschulp, die zwaar in het nadeel was.

Dat had te maken met de voorbije dagen. Donderdag werd zijn partij in de kwartfinale onderbroken vanwege regenval. Van de Zandschulp was toen een set onderweg en moest vrijdag verder. Fucsovics daarentegen kon zijn wedstrijd die dag wel afmaken.

Dubbele planning

Het zorgde ervoor dat Van de Zandschulp vrijdag zijn kwartfinale af moest maken tegen de Chinees Bu Yunchaokete. Dat werd overwerk, want de Nederlander speelde een driesetter. Die won hij wel, waardoor hij zich amper twee uur later meldde voor de halve finale tegen Giovanni Mpetshi Perricard. Fucsovics daarentegen had vrij, want zijn tegenstander trok zich terug uit het toernooi.

Oneerlijke finale

Van de Zandschulp won wel van Mpetshi Perricard, maar meldde zich zichtbaar vermoeid in de finale. De Nederlander liet zo nu en dan zijn klasse zien, maar simpelweg niet opgewassen tegen de veel fittere Hongaar. In de openingsset brak Fucsovics de Nederlander tweemaal, waardoor hij binnen 35 minuten met 1-0 voor stond in sets.

Die lijn trok hij door in set 2, waardoor een bagel dreigde voor Van de Zandschulp. De Nederlander voorkwam dat, door op 0-3 achter terug te breken. Het lukte de Nederlander zelfs om er een tie-break uit te slepen, alleen toen volgde fout op fout van hem. Daardoor verloor Van de Zandschulp zijn derde ATP-finale, na twee eerdere nederlagen tegen Holger Rune (2022 en 2023).

Pikant duel in New York

Dat is toevallig ook de tegenstander van Van de Zandschulp bij de US Open in New York. De Nederlander heeft dus nog een appeltje te schillen met de Deen, al is het eerst zaak om even bij te komen van al die extra inspanningen de afgelopen week.

