Drama voor Botic van de Zandschulp: Nederlandse tennisser implodeert volledig tegen voormalig wereldtopper

Botic van de Zandschulp is het gravelseizoen op dramatische wijze begonnen. De Nederlandse tennisser kwam in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Boekarest met 6-4, 4-1 voor tegen voormalig wereldtopper Richard Gasquet, maar ging na een enorme inzinking toch nog ten onder: 6-4, 5-7, 1-6.

Van de Zandschulp zorgde eerder deze maand bij het masterstoernooi van Indian Wells in de tweede ronde voor een enorme sensatie door Novak Djokovic uit te schakelen. De Nederlander werd een ronde later aan de kant geschoven door Francisco Cerundolo en kwam sindsdien niet meer in actie.

Van de Zandschulp begint sterk

In de Roemeense hoofdstad maakte Van de Zandschulp voor het eerst dit jaar zijn opwachting op een graveltoernooi. Hij trof daar in de eerste ronde direct een grote naam, want Gasquet stond in het verleden drie keer in de halve finales van een grandslamtoernooi en was ook enige tijd in de top 10 van de wereld te vinden.

Die tijden zijn echter voorbij voor de Fransman, die inmiddels de nummer 148 van de wereld is. Van de Zandschulp pakte dankzij een break in de zevende game de eerste set. Hij leek vervolgens in sneltreinvaart op de zege af te stevenen toen hij op een 4-1 voorsprong kwam in de tweede set.

Het duel leek gespeeld, maar Gasquet gaf niet op. De Fransman brak één keer terug en kreeg bij 4-3 zelfs de kans om de tweede set weer in balans te brengen. Van de Zandschulp werkte één breakpoint weg, maar sloeg op het tweede een mislukt dropshot. De Nederlander leek de partij alsnog te beslissen met een nieuwe break, maar weer vocht Gasquet zich terug en de Fransman dwong toch een beslissende set af.

Dat was zo'n enorme klap voor Van de Zandschulp en die kwam hij ook niet meer te boven. De Nederlander kon nauwelijks een bal tussen de lijnen slaan, werd liefst zes keer op rij gebroken en stond in een mum van tijd met 5-0 achter in de derde set. Gasquet deed vervolgens wat de Nederlander niet kon en serveerde de partij uit.

Nederlanders in Marokko

Van de Zandschulp was de enige Nederlander in het hoofdtoernooi in Boekarest, maar in Marokko komen er deze week wel nog twee landgenoten in actie. Tallon Griekspoor is daar als eerste geplaatst en mag als beloning de eerste ronde overslaan. Jesper de Jong heeft die luxe niet en speelt in zijn eerste wedstrijd tegen thuisspeler Elliot Benchetrit. De Jong beleefde maandag een bijzonder moment in zijn carrière.