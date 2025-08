Aryna Sabalenka geniet van een hele lange vakantie nadat ze vorige maand op Wimbledon een grote teleurstelling moest slikken en ze heeft het zo erg naar haar zin dat ze om de haverklap foto's van haar verblijf deelt. De nummer 1 van de wereld plaatste eerder al een aantal opvallende plaatjes, maar gaat nu nóg een stap verder.

Sabalenka staat op dit moment met grote voorsprong op de eerste plaats van de wereldranglijst, maar op de grandslamtoernooien lukt het dit jaar net niet. Ze verloor de finale van de Australian Open en Roland Garros, terwijl op Wimbledon de halve finales het eindstation waren. Die teleurstelling probeert ze te verwerken door een lange vakantie.

Hele pikante foto

Ze dook samen met haar steenrijke vriend Georgios Frangulis op het Griekse eiland Mykonos op en deinsde er niet voor terug om wat onthullende foto's te plaatsen op haar sociale media van dat avontuur. De Belarussische deelde meerdere keren beelden van zichzelf in bikini's, maar dat bleek nog niet voldoende.

Sabalenka is inmiddels in Miami beland en poseert in haar nieuwste bericht zelfs zonder bovenkleding. Hoewel de toptennisster dus topless op de foto staat, is ze natuurlijk nog wel zo slim geweest om de foto zo af te snijden dat er voor haar ruim 3 miljoen volgers niets te zien is. Verder plaatst ze nog een foto waarin ze aan het zwembad ligt en daaruit blijkt dat het goed vertoeven is in de Amerikaanse stad. "Een dag in de zon", is het veelzeggende bijschrift.

Belangrijke weken

Haar verblijf in Miami is waarschijnlijk een tussenstop voordat ze doorreist naar Cincinnati. Daar gaat Sabalenka namelijk haar eerste toernooi sinds Wimbledon spelen. Ze besloot om het WTA 1000-toernooi in het Canadese Montreal van deze week nog over te slaan, maar zal in de Verenigde Staten wel weer op de baan verschijnen. Sabalenka is de titelverdedigster in Cincinnati en stroomt in de tweede ronde in. Ze zal op zijn vroegst op zaterdag 9 augustus in actie komen.

Voor Sabalenka breken een aantal belangrijke weken aan, want ze verdedigt de komende tijd heel veel punten voor de wereldranglijst. Ze is niet alleen in Cincinnati de titelverdedigster, maar ook op de US Open later deze maand. Als ze er niet in slaagt om op die twee toernooien goede resultaten neer te zetten dan kan haar ruime voorsprong op de wereldranglijst dus snel slinken.