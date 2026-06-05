Met Roland Garros is op dit moment het tweede grandslamtoernooi van het jaar bezig. Na woensdag zijn alle Nederlandse tennissers, zowel in het enkel- als dubbelspel, uitgeschakeld. De vrouwenfinale is bekend. Bij de mannen zal Alexander Zverev de eindstrijd spelen, maar zijn tegenstander is nog niet bekend. Dat volgt vrijdag. Volg Roland Garros hieronder.

De andere halve finale is er, ondanks de uitschakeling van Jannik Sinner, eentje tussen twee Italianen. Matte Arnaldi speelt tegen Flavio Cobolli. Allebei hopen ze voor het eerst de finale van een grandslamtoernooi te halen.

Alexander Zverev maakt favorietenstatus waar

Topfavoriet Alexander Zverev nam het in de eerste halve finale op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De Duitse nummer 3 van de wereld was in vier sets te sterk: 7-5 6-2 3-6 6-3. Zverev is nog altijd zonder grandslamtitel, maar daar komt mogelijk zondag verandering in. De geblesseerde Carlos Alcaraz ontbreekt op Roland Garros en Jannik Sinner en Novak Djokovic werden eerder al uitgeschakeld.

Zverev stond in 2024 ook in de finale op Roland Garros en verloor toen van Alcaraz. In 2021, 2022 en 2023 werd Zverev in de halve finale uitgeschakeld. Voor zondag kreeg de Duitser wel slecht nieuws van het thuisfront.

Vrouwen

Op woensdag vond er een grote schok plaats toen Aryna Sabalenka werd uitgeschakeld. Ze verloor van Shnaider, die zich plaatste voor de halve finale. Daardoor is het zeker dat er een nieuwe grandslamkampioene gaat komen, want de overgebleven vier tennissters wonnen allemaal nog nooit zo'n grote titel. Ze stonden ook allemaal nooit eerder in de finale.

Om 15.00 uur was het eerst tijd voor een heel beladen duel. De Oekraïense Marta Kostyuk neemt het op tegen Mirra Andreeva uit Rusland. Dat duel is door de huidige situatie in die landen nogal beladen. Kostyuk barstte tijdens het toernooi al meerdere keren in tranen uit doordat er in de voorgaande nacht veel bommen in haar land waren gevallen.

De partij was snel beslist. Andreeva bleek te sterk voor Kostyuk en won met 6-1, 6-3. Na afloop gaven de twee elkaar ook geen hand vanwege de oorlog tussen hun landen.

Sprookje Maja Chwalinska

Na het pikante duel is het weer tijd voor een Russische tennisster. Shnaider, de beul van Sabalenka, neemt het in de andere halve finale op tegen de Poolse qualifier Maja Chwalinska. De Poolse nummer 114 van de wereld beleeft een waar sprookje in Parijs. Ze maakte zich zelfs zorgen of ze de hotelkosten voor haar langere verblijf wel kon betalen, maar gelukkig sprong een sponsor bij.

De eerste set maakten de twee het erg spannend. Na een tiebreak won Chwalinska. Zij wist ook de tweede set in haar voordeel te beslissen en dus staat ze in de finale tegen Andreeva.

Nederlandse tennissers

Nederland had in het enkelspel drie troeven: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong. De eerste twee vlogen er in de eerste ronde uit, maar De Jong beleefde de afgelopen week een waar tennissprookje. Hij verloor in de kwalificaties, maar werd na een afmelding als lucky loser toch toegelaten tot het toernooi. Daar maakte hij indruk, want hij haalde voor het eerst de achtste finales op een grandslamtoernooi. Daarin strandde hij tegen wereldtopper Alexander Zverev.

Eerdere uitslagen enkelspel mannen

Programma en uitslagen enkelspel vrouwen

Nieuwe kampioenen

Carlos Alcaraz en Coco Gauff waren de titelverdedigers, maar zij gaan niet opnieuw winnen in Parijs. Alcaraz kon door een blessure überhaupt niet meedoen en Gauff vloog er deze keer in de derde ronde uit tegen Anastasia Potapova. Het is inmiddels zelfs al duidelijk dat er in beide toernooien ook een nieuwe grandslamkampioen gaat komen. De laatste keer dat zoiets gebeurde was in 2021 op de US Open. Toen wonnen Daniil Medvedev en Emma Raducanu hun eerste (en voorlopig enige) grandslamtitel.

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