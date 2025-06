Alexander Zverev onderbreekt plotseling partij tegen Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor op Roland Garros

Tallon Griekspoor werd maandagmiddag uit z'n concentratie gehaald tijdens de achtste finales van Roland Garros. Zijn tegenstander Alexander Zverev liep op zijn eigen service plotseling naar de kant voor een opmerkelijke onderbreking. Even later liep Griekspoor ook naar de kant, maar dan definitief.

De partij was net vijf games oud toen de Duitse nummer drie van de wereld naar zijn bankje liep. Hij stond op het punt om te serveren om er 3-3 in games van de maken, toen hij tegen een fysiek ongemakje opliep. Hoestend en proestend kon Zverev even niet verder.

Vliegje

Tussen het gekuch door kon hij richting Griekspoor uitbrengen dat er een vliegje in zijn keel was gevlogen. Die ging er maar niet uit, waardoor Zverev zich verontschuldigend naar de kant begaf om een slokje water te drinken. Na de korte onderbreking kon Zverev irritatie-vrij verder met de wedstrijd.

Comeback Zverev

Hij was duidelijk niet van zijn stuk gebracht door het vliegje, want hij serveerde de game knap uit en kwam terug van een 3-0 achterstand tegen Griekspoor. De Nederlander had na een sterke opening geen antwoord meer op Zverev en zag de Duitser de ene na de andere game pakken. Van 3-0 voor stond hij ineens 4-3 achter.

Bang voor bizarre dingen

De wedstrijd is live te volgen op Eurosport 1 of via de live score hieronder. Zverev grapte voorafgaand aan zijn partij tegen Griekspoor al dat hij helemaal geen zin had in de partij, omdat hij vreesde voor bizarre dingen. De twee toptennissers speelden de afgelopen maanden veelvuldig tegen elkaar en kennen elkaar dus door en door. Het vliegje op Roland Garros kan op de lijst van die 'bizarre dingen' waar Zverev al bang voor was.

Opgave Griekspoor

Nadat Griekspoor de eerste set verloor en in de tweede set met 3-0 in games achter kwam, moest de Nederlandse toptennisser plots opgeven. Hij kon fysiek niet verder en dus is Zverev automatisch door. Welke fysieke gebreken hij ondervond, is nog niet bekend.

