Een amateurtennisser heeft voor een sensatie gezorgd op de Australian Open. In Melbourne werd in aanloop de 1 Point Slam gespeeld waarbij er voor de winnaar één miljoen Australische dollar klaarlag. Toptennissers als Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Iga Swiatek en Amanda Anisimova deden allemaal mee, maar het was een amateurtennisser die er met het gigantische geldbedrag vandoor ging.

De naam van het toernooi verklapt eigenlijk precies de unieke opzet ervan. Alle wedstrijden duren welgeteld één punt. Wie mag serveren wordt bepaald door een simpel spelletje 'steen, papier, schaar'. Voor de topspelers zit daar echter wel een addertje onder het gras. Waar de amateus na een gemiste service nog een tweede kans krijgen, zijn de profspelers na een foute opslag direct uitgeschakeld.

Aan het evenement deden niet alleen profspelers mee, maar ook lokale tennissers uit Australië. Zij konden zich via een aantal regionale kwalificatietoernooien plaatsen en het zo dus opnemen tegen de beste spelers ter wereld in de Rod Laver Arena. Eén van hen zorgde uiteindelijk dus voor een ware sensatie door het toernooi te winnen.

Mannelijke toppers falen

Normaal gesproken zouden de beste spelers ter wereld juist goed met de druk om moeten kunnen gaan, maar daar bleek in Melbourne geen sprake van. Zo vlogen weredltoppers Sinner en Coco Gauff er allebei uit door een gemiste service.

De mannelijke topspelers hadden het helemaal moeilijk in Melbourne. Alcaraz sneuvelde al snel tegen de Griekse Maria Sakkari en Alexander Zverev bleek niet opgewassen tegen Joanna Garland. De Taiwanese speelster is de nummer 117 van de wereld en verloor dinsdag nog in het kwalificatietoernooi, maar rekende na een punt van twintig slagen wel af met de Duitse nummer 3.

Verrassende finale met sensationele winnaar

Garland haalde de finale, maar zij was niet eens de verrassing van het toernooi. Amateurspeler Jordan Smith, die eerder had geprofiteerd van de gemiste service van Sinner, schopte het namelijk ook helemaal tot de finale. Smith versloeg naast de Italiaanse topspeler ook nog Amanda Anisimova, die vorig jaar de eindstrijd op Wimbledon en de US Open haalde.

Garland mocht in de finale serveren en koos ervoor om geen risico's te nemen. Na de return van Smith bleek haar geduld echter op en met een wilde backhand schonk ze de amateurspeler de zege.

Smith wist niet wat hij meemaakte en mag door zijn toernooizege maar liefst één miljoen Australische dollars bijschrijven. Dat staat gelijk aan ongeveer 570.000 euro. "Ik was vooraf al blij geweest om één punt te winnen. Ik was nerveus, maar ik heb me enorm vermaakt. Het was een geweldige ervaring", vertelde hij na afloop.

A local amateur WINS the 1 Point Slam!



Jordan Smith defeats world No.117 Joanna Garland and pockets a MILLION dollars, driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/7AAX8YFl8A — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026

Australian Open 2026

De 1 Point Slam was een voorgerecht voordat vanaf komend weekend het echte tennisgeweld los gaat barsten in Melbourne. Op zondag 18 januari begint het hoofdtoernooi en dat duurt tot en met zondag 1 februari. Namens Nederland doen Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens mee.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.