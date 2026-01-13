De Australian Open gaat komend weekend van start en dus zijn de meeste tennissers inmiddels afgereisd naar Australië. Zo ook de Mexicaanse speelster Renata Zarazua. Zij heeft enkele dagen voor het toernooi echter iets heel pijnlijks meegemaakt.

Zarazua doet in aanloop naar de Australian Open mee aan het WTA-toernooi van Hobart. Dat evenement wordt gespeeld op het Australische eiland Tasmanië en de Mexicaanse lijkt zich daar goed thuis te voelen. Ze sloeg zich door de kwalificaties en won maandag ook haar partij in de eerste ronde. Zarazua had dinsdag een dagje vrij, maar juist toen ging het helemaal mis.

Pijnlijk moment

De nummer 84 van de wereld was óf vergeten zich in te smeren met zonnebrandcrème óf ze heeft simpelweg te lang in de zon gelegen of gezeten. Zarazua deelt op Instagram een foto van haar eigen rug en die ziet er erg rood uit. "De Australische zon is geen grap", is het veelzeggende bijschrift.

Het is te hopen voor Zarazua dat ze er niet teveel problemen aan overhoudt, want woensdag moet ze alweer de baan op. Ze speelt dan in de tweede ronde in Hobart tegen de als derde geplaatste Amerikaanse Iva Jovic.

Australian Open

Zarazua gaat vanaf volgende week voor de derde keer meedoen aan het hoofdtoernooi van de Australian Open. De Mexicaanse zette vorig jaar haar beste resultaat neer door de tweede ronde te halen. Op de US Open van afgelopen jaar stuntte Zarazua door in de eerste ronde van topspeelster Madison Keys, die afgelopen jaar de titel pakte op de Australian Open, te winnen. De tweede ronde was toen echter ook haar eindstation.

