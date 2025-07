Met geld valt alles te kopen, óók een debuut in het professionele tenniscircuit. Dat moet de Amerikaanse miljardair Bill Ackman hebben gedacht. Hij speelt een dubbeltoernooi samen met voormalig tennisprof Jack Sock.

De 59-jarige Ackman maakt dinsdag zijn debuut op het ATP-circuit bij de Hall of Fame Open. Dat is een toernooi op de Challenger Tour, het tweede tennisniveau. De Amerikaan is oprichter van het hedgefonds Pershing Square Capital Management en heeft een vermogen van bijna 7,8 miljard euro.

Wereldranglijst

Genoeg bereikt, zou je zeggen. Toch hoopt Ackman ook op een sportieve prestatie. Hij gaat dubbellen met 2-voudig Wimbledon-winnaar Sock. Via hem verkreeg het duo een wildcard, want de 32-jarige Sock is sinds 2023 gestopt met tennis en heeft geen notering op de wereldranglijst meer. Het koppel wordt gesponsord door Nike.

Ackman speelt samen met voormalig tennisprof Jack Sock:

i Jack Sock. Getty Images

Dat kan vanaf morgen dus zomaar veranderen - ook voor de 59-jarige CEO. Als ze hun eerste ronde winnen, verkrijgen ze namelijk een notering op de wereldranglijst. "Ik speel het beste tennis van mijn leven en Jack is een van de beste dubbelaars aller tijden", schreef Ackman op X. "Als we winnen, weet ik vrij zeker dat ik met mijn 59 jaar de oudste persoon in de tennishistorie zal zijn die ATP-punten wint."

Oudste tennisser

Hoewel Ackman behoorlijk oud is, klopt het niet dat hij de oudste tennisser op de wereldranglijst zou zijn. De Amerikaan Gardnar Mulloy was ooit 64 jaar oud toen hij punten pakten op de ATP dubbelspelranglijst.

Helaas voor Sock en Ackman zullen ze geen makkelijke tegenstanders treffen in de eerste ronde. Ze spelen tegen de Australiërs Omar Jasika en Bernard Tomic. Tomic is de voormalig nummer 17 van de wereld in het enkelspel en versloeg recent de Nederlander Jesper de Jong.

Pickleball

Jack Sock is sinds 2023 een professional in een andere sport: pickleball. Dat is een racketsport die elementen deelt uit het tennis, badminton en tafeltennis. De sport kent ongekende populariteit in de Verenigde Staten en is ook in Nederland groeiende. Sock is de huidige nummer elf van de wereld in het enkelspel.