Amerikaanse tennisclash op Roland Garros prooi voor Coco Gauff: 'Daar moest ik vooral naar zoeken'

Na de nummer 1 van de wereld maakte woensdag ook de nummer 2 van de wereld geen fout op Roland Garros. Coco Gauff volgde Aryna Sabalenka naar de halve finales van de Grand Slam in Parijs. Ze moest zich langs landgenote Madison Keys knokken voor een plekje bij de laatste vier.

Toptennisster Gauff heeft de halve finales bereikt op het toernooi van Roland Garros. De 21-jarige Amerikaanse versloeg haar negen jaar oudere mede-Amerikaanse Madison Keys in drie sets. De setstanden waren 6-7, 6-4 en 6-1. Gauff, de nummer 2 van de plaatsingslijst, bereikte vorig jaar ook de halve finales en speelde in 2022 al de finale, waarin ze verloor van de Poolse Iga Swiatek

Winnares Australian Open

Voor Keys was het haar dertiende deelname aan het grandslamtoernooi van Parijs. In 2018 was een plaats in de halve finales haar beste resultaat tot nu toe. Keys won dit jaar de Australian Open. Gauff neemt het in de strijd om een plaats in de finale op tegen de winnares van de partij tussen de jonge Russische Mirra Andrejeva en de Franse verrassing Loïs Boisson, die met een wildcard aan het toernooi mocht meedoen.

Rommelige eerste set

In een rommelige eerste set duurde het lang tot een van de speelsters een servicegame wist te winnen. Het was Keys die daar in de vierde game (3-1) in slaagde en na nog een break met 4-1 leidde. Maar Gauff brak twee keer terug en had bij 5-4 het eerste setpoint. Keys ontsnapte en kreeg in de tiebreak haar eerste kans de set binnen te halen. Dat lukte niet, maar na een dubbele fout van Gauff was het bij haar tweede poging op 7-6 wel raak.

Eerste matchpoint benut

Ook in de tweede set hadden beide speelsters moeite met hun opslag. Na breaks aan beide kanten stond het 4-4. Gauff ontnam Keys nog een opslaggame om de set vervolgens uit te serveren. Gauff, die in Parijs vanaf 2021 altijd minimaal de kwartfinales bereikte, liep in de derde set na twee breaks en twee overtuigende eigen opslaggames uit naar 4-1. Bij 5-1 en 40-0 had ze drie matchpoints. Ze benutte de eerste.

'Beste forehand van alle speelsters'

"Het was zwaar, maar ik kijk al uit naar de halve finale. Ik zal er klaar voor zijn", vertelde ze op de baan. "Madison heeft misschien wel de beste forehand van alle speelsters. Ik moest vooral haar backhand zoeken en agressief spelen."

Alles over Roland Garros

