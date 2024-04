Tallon Griekspoor is na stunt kansloos en verlaat masterstoernooi in Madrid

Tallon Griekspoor is in Madrid uitgeschakeld in het masterstoernooi. De Nederlander bereikte zondag nog knap de achtste finale, maar bleek daar twee dagen later kansloos tegen Andrey Rublev: 6-2, 6-4.

De Nederlander, 25e op de wereldranglijst, kwam er tegen de 26-jarige Rus niet aan te pas. De eerste set ging snel naar de nummer acht van de wereld, die razendsnel op een 3-0 voorsprong kwam in de set. In de tweede set kon Griekspoor iets langer mee, maar een nieuwe stunt zat er geen moment in.

Stunt krijgt geen vervolg

Griekspoor veroverde zondag nog een plek in de achtste finales van het masterstoernooi. Dat deed hij door de nummer twaalf van de wereld, Holger Rune, knap te verslaan. Eerder rekende hij al af met de Japanner Taro Daniel.

De Nederlander won op gravel nooit eerder van een speler die zo hoog staat op de wereldranglijst. Ook stond hij door de overwinning voor de eerste keer in zijn carrière in de vierde ronde van een masterstoernooi. Daar was Rublev dus te sterk.

Geen Nederlanders meer in Madrid

Door de uitschakeling van Griekspoor zijn er geen Nederlander meer in het toernooi te bewonderen. Botic van de Zandschulp werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Fransman Ugo Humbert.