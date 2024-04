Andrey Rublev verbouwt maar weer eens een racket na nederlaag in Barcelona

Andrey Rublev heeft zich weer eens van zijn minste kant laten zien. De Rus verloor op het ATP-toernooi van Barcelona in de tweede ronde van de Amerikaan Brandon Nakashima (4-6, 6-7 (6)) en was duidelijk ontevreden met zichzelf. Na het winnende punt ramde Rublev zijn racket aan gort.

Het zijn niet de weken van Rublev, die als beste eindnotering een halve finale bij het ATP-toernooi van Dubai heeft in 2024. In Miami en Monte Carlo werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld, deze week in Barcelona ging het een ronde later mis. Die frustratie moest Rublev even kwijt en dat ondervond zijn racket.

In de tiebreak van de tweede set speelde Rublev een bal achter de baseline, terwijl die zelf waarschijnlijk vond dat hij die gewoon binnen de lijntjes moest krijgen. Helaas voor de Rus was het op dat moment matchpoint voor de Amerikaan Nakashima, die zo de wedstrijd won.

Nakashima speelt in de volgende ronde tegen de Argentijn Tomás Martín Etcheverry of qualifier Nick Hardt uit de Dominicaanse Republiek. De als tweede geplaatste Rublev kan zich voorbereiden op een nieuw toernooi. Madrid is de volgende die voor hem op de planning staat, daarna volgt het masterstoernooi van Rome. Een week later begint Roland Garros.