Voor Anastasia Potapova zit het laatste grote graveltoernooi voor Roland Garros erop. De vriendin van Tallon Griekspoor verkeert de afgelopen tijd in topvorm, maar ging maandag in de achtste finales in Rome onderuit tegen angstgegner Jessica Pegula.

Potapova is bezig aan een fantastisch gravelseizoen, want ze haalde de finale in Linz en wist vervolgen als lucky loser de halve finales te bereiken bij het WTA 1000-toernooi van Madrid. In Rome maakte ze bij de laatste grote test voor Roland Garros opnieuw indruk, maar in de achtste finales eindigde maandag haar avontuur.

Opmars Potapova in Rome ten einde

De in Rusland geboren Potapova bleek niet opgewassen tegen Pegula, de Amerikaanse nummer 5 van de wereld. Pegula had zondag veel indruk gemaakt op het gravel in Rome door Rebecca Masarova geen enkele game te gunnen, maar Potapova wist het haar een stuk moeilijker te maken.

De vriendin van Griekspoor kwam in een wisselvallig eerste set met 5-3 achter, maar wist desondanks een tiebreak af te dwingen. Daarin werkte ze eerst nog twee setpoints weg, maar bij de derde kans sloeg Pegula toch toe. De Amerikaanse brak Potapova vroeg in de tweede set en daarmee was het verzet gebroken: 7-6, 6-2. Pegula won daarmee ook de zesde onderlinge partij tussen de twee speelsters.

De Amerikaanse treft in de kwartfinales Iga Swiatek. De Poolse liet in Rome op haar beurt geen spaan heel van viervoudig grandslamwinnares Naomi Osaka: 6-2, 6-1.

Roland Garros komt eraan

Voor Potapova kan de blik nu langzaam richting Roland Garros, maar eerst doet ze volgende week nog mee aan het toernooi van Strasbourg. Toch heeft ze zichzelf al een mooie dienst bewezen richting het tweede grandslamtoernooi van het jaar, want door haar goede resultaat in Rome gaat ze top-30 van de wereldranglijst binnenkomen. Dat betekent dat ze in Parijs later deze maand in de eerste twee rondes in ieder geval niet een topspeelster kan treffen.

Twee jaar geleden zette ze op Roland Garros haar beste resultaat ooit op een grandslamtoernooi neer door de vierde ronde te behalen. Dat werd wel een flinke deceptie, want daarin was de uiteindelijke winnares Swiatek duidelijk te sterk: 0-6, 0-6.

Griekspoor strijdt voor geplaatste status

Haar Nederlandse vriend speelt ook nog één toernooi voordat hij naar Parijs afreist. Griekspoor doet na zijn vroege uitschakeling in Rome nog mee aan een challengertoernooi in Bordeaux en hoopt daar genoeg punten te pakken om zijn plekje bij de 32 geplaatste spelers voor Roland Garros veilig te stellen. Virtueel is hij op dit moment de nummer 32.

