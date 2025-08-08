Het vrouwentennis heeft een nieuwe ster: Victoria Mboko. De 18-jarige Canadese won het Canadian Open, schiet daardoor omhoog op de WTA-ranking en lijkt de komende jaren een grote rol te gaan spelen.

Op weg naar de titel in Montreal zette Mboko, wiens ouders uit Congo naar de Verenigde Staten vluchtten voordat ze in Canada settelden, zeven speelsters opzij. Daar zaten grote namen tussen, zoals Coco Gauff (WTA-2) en in de finale Naomi Osaka. Ze verloor twee sets in totaal.

Polsblessure

In de halve finale stond er ook een grote naam tegenover Mboko: Elena Rybakina, oud-winnares van Wimbledon. Nu blijkt dat Mboko tijdens die wedstrijd een polsblessure opliep. Die was zelfs zo ernstig, dat ze enkele uren voor de eindstrijd tegen Osaka nog in een ziekenhuis was. Daar werd ze behandeld aan de kwetsuur. Allicht had Mboko de angst dat ze moest afzeggen voor de finale, of daarin niet optimaal kon presteren.

Tijdens de prijsuitreiking verwees Mboko nog naar die situatie: "Ik werd vanmorgen wakker en mijn pols was een beetje opgezwollen. Dat kwam doordat ik gisteren viel." Ook gaf ze aan dat de pijn tijdens de finale erger werd, maar dat ze gezien het belang van het moment genoeg motivatie vond om erdoorheen te bijten.

MRI

"We gingen snel naar het ziekenhuis", zo gaat het verhaal van Mboko over de dag van de finale in Canada verder. "We lieten een MRI en een rontgenfoto maken. Daarna reden we naar de oefenbanen om in te spelen. Toen we het groene licht kregen om de finale te spelen, gezien er geen hele serieuze beschadigingen waren bij mijn pols, heb ik snel wat ballen geslagen en me voorbereid op mijn wedstrijd."

Naomi Osaka

In de speech van Osaka vergat de Japanse om de Canadese tienersensatie te feliciteren. Normaal gesproken stippen verliezende finalisten wel even de winnaar aan om iets aardigs over hun bedwinger te zeggen. Vervolgens was er ook geen contact meer tussen Osaka en de Canadese. Mboko vond het niet erg.

"Nee, ik heb geen kans meer gehad om haar na de finale te spreken", zei ze op een persconferentie. "Maar er was na de wedstrijd ook zoveel dat er moest gebeuren. En als dit haar wens was, dan respecteer ik het. Ze is een ongelooflijk goede speelster en dit alles laat me niet anders over haar denken."