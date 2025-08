Emma Raducanu heeft een hartverwarmende boodschap gedeeld voor de deze week gestopte tennisster Eugenie Bouchard. De Canadese zette op het WTA-toernooi in eigen land een punt achter haar loopbaan en de Britse noemt haar een 'genie'.

Bouchard speelde tijdens het WTA-toernooi in Montreal haar laatste duels als professioneel tennisster. In een spannend duel ging ze uiteindelijk ten onder tegen de Zwitserse Belinda Bencic. Bouchard verloor met 2-1 en bedankte vervolgens het Canadese publiek voor de jarenlange steun.

"Het is zo speciaal om mijn laatste wedstrijd te hebben gespeeld hier in Montreal. Op deze baan, voor jullie. Ik weet nog dat ik als klein kind hier op de tribune zat, hopend en dromend dat ik hier ooit mocht spelen. Het voelt helemaal alsof de cirkel van mijn carrière hier rondkomt. Het komt nu allemaal samen", zei een hevig geëmotioneerde Bouchard tijdens haar afscheidsspeech.

'Je bent een genie'

Vanuit de tenniswereld kreeg Bouchard een hoop lovende reacties over haar prestaties en carrière. Zo ook van de Britse topspeelster Raducanu. Op haar Instagram deelde ze een foto van het Canadese tennisicoon met daarbij een hartverwarmende tekst: 'Eugenie Bouchard, je bent een genie. Ik heb ervan genoten om je te zien strijden en spelen. Ik wens je al het beste voor het volgende hoofdstuk in je leven.'

Raducanu

De 22-jarige Raducanu, die zelf ook geboren werd in Canada, zit nog wel in het toernooi in Montreal. Ze speelt vannacht om 02:10 uur een spannende wedstrijd tegen de nummer vier van de wereld Amanda Anisimova. Raducanu komt ook regelmatig buiten de tennisbaan in het nieuws. Zo wordt er al lange tijd gesproken over een mogelijke relatie met topspeler Carlos Alcaraz. De twee zijn tevens ook dubbelpartners tijdens het gemixte dubbeltoernooi van de US Open. Ook had Raducanu te merken met een hardnekkige stalker, waardoor ze in huilen uitbarstte in Dubai. De man die haar stalkte was door de beveiliging heen toch de tribune opgekomen.