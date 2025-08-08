Alle ogen zullen de komende tijd gericht zijn op toptennisster Victoria Mboko. De 18-jarige Canadese stuntte donderdagnacht met de titel op het Masterstoernooi in eigen land. Het volgende toernooi, de Cincinnati Open, staat alweer voor de deur. Mboko ontving een zeldzame uitzondering daarvoor.

Mboko stond begin dit jaar nog buiten de top 300 van de wereld. Ze mag haarzelf nu de kersverse nummer 24 van de wereld noemen. Zo snel kan het gaan. De tennisster versloeg wereldtopper na wereldtopper en pakte de titel door de Japanse ex-grandslamwinnares Naomi Osaka te verslaan. Een nieuwe tennisster is geboren.

Speciale status

Een finale winnen is geweldig, maar toptennissers moeten daardoor wel meer dan een week op de speellocatie aanwezig zijn. Dat zorgde voor Mboko voor problemen. Het kwalificatietoernooi van de Cincinnati Open, ook een Masterstoernooi (ATP-1000), begon op dezelfde dag als de finale in Canada. Mboko had zich eigenlijk ingeschreven voor dat kwalificatietoernooi.

'Special Exempt'

Twee toernooien op één dag spelen, dat kan simpelweg niet. Ondanks de propvolle tenniskalender zorgt de mondiale tennisbond WTA ook voor de nodige rust. Normaliter wordt een tennisser die nog in een ander toernooi speelt, automatisch gepromoveerd naar het hoofdtoernooi - mocht ze daar eigenlijk kwalificaties moeten spelen. Dat is om spelers in topvorm te belonen. Dan krijgt een tennisser de status special exempt.

Maar zelfs die status bleek niet genoeg voor Mboko. De eerste rondes van het toernooi in Cincinnati zijn namelijk al gespeeld. Omdat de twee toernooien zó dicht bij elkaar zitten, mag de Canadese zelfs een rondje overslaan. Ze ontvangt een performance bye. Een zeldzame regeling in de tennisport, al heeft verliezend finaliste Osaka dezelfde status verkregen.

US Open

Mboko speelt hierdoor in de tweede ronde tegen de Russische Diana Schnaider. Het toernooi in Amerika is hét voorbereidingstoernooi voor de US Open, dat op 24 augustus begint.