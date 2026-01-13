Het kwalificatietoernooi voor de eerste Grand Slam van het seizoen is in volle gang. Dinsdag bereikte Anouk Koevermans met groot gemak de tweede ronde daarvan. Voor Eva Vedder was het na één partij klaar.

De 22-jarige Koevermans, dochter van oud-prof en voormalig Feyenoord-directeur Mark, boekte een overwinning in twee sets. Ze schoof het Australische jonkie Tahlia Kokkinis met twee keer 6-3 aan de kant. Niet gek als je kijkt naar het verschil op de mondiale tennisladder. De Nederlandse staat bijna driehonderd plekken hoger dan de 17-jarige: 192 om 488.

Het verschil met haar volgende opponente is iets kleiner. In de tweede ronde neemt Koevermans het op tegen de nummer 178 van de wereld: de Oekraïense Anhelina Kalinina. De Nederlandse hoopt voor het eerst het hoofdtoernooi van een Grand Slam te bereiken. Dan moet ze drie kwalificatierondes overleven. Koevermans kwam nooit verder dan de tweede ronde.

Uitschakeling Vedder

Koevermans is nog de enige Nederlandse troef in het kwalificatietoernooi. Eerder sneuvelden Arantxa Rus en Guy den Ouden al. Daar kwam ook de 26-jarige Vedder bij. Het zusje van acteur en presentator Buddy Vedder ging er met 6-4 6-2 vanaf tegen Lucrezia Stefanini uit Italië. Niet gek, aangezien zij bijna honderd plekken hoger staat op de WTA-ranglijst.

Nederlanders in hoofdtoernooi

Het is afwachten of er een vijfde Nederlander in het hoofdtoernooi van de Australian Open komt. Tallon Griekspoor, Botic van den Zandschulp en Jesper de Jong vertegenwoordigen de mannen. Suzan Lamens is vooralsnog de enige Nederlandse vrouw. Het toernooi gaat aanstaande zondag van start in Melbourne.

De vier Nederlanders kunnen zich opmaken voor een lucratief toernooi. Op de Australian Open is namelijk meer te winnen dan ooit. Alleen al deelname levert 150.000 Australische dollars op. Dat is een toename van 14 procent ten opzichte van vorig jaar. Het komt neer op 86.260 euro.