Jesper de Jong kan na etentje naast de Eiffeltoren 'niet wachten tot prijzengeld van Roland Garros is gestort'

Jesper de Jong was woensdag dé man waar alle aandacht naar uitging op Roland Garros. In de tweede ronde speelde de Nederlander een dijk van een wedstrijd tegen Carlos Alcaraz, de nummer drie van de wereld. Na afloop was het een gekkenhuis rondom de 23-jarige tennisser, dus besloot Sportnieuws.nl hem de 'day after' te bellen. "Mijn familie is hartstikke trots", zegt De Jong.

De uren na zijn 3-1 nederlaag tegen Alcaraz waren hectisch, zo vertelt De Jong net nadat hij de volgende ochtend om 10.00 uur uitgecheckt heeft bij zijn hotel in Parijs. "Na de wedstrijd ben ik eerst gaan stretchen en daarna heb ik mijn familie opgezocht. Er waren veel vrienden en familieleden en die zijn hartstikke trots. Daarna had ik heel veel persverplichtingen."

Jesper de Jong steelt op Roland Garros de show tegen wereldtopper Carlos Alcaraz, maar verliest wel Jesper de Jong is woensdag tot het uiterste gegaan op Roland Garros. Dat deed de Nederlandse tennisser meer dan verdienstelijk. Hij maakte het Carlos Alcaraz, de nummer drie van de wereld, ontzettend lastig en kreeg het publiek op de banken.

'Veel geslapen'

Was dat gek, om als verliezer van een wedstrijd zoveel aandacht te krijgen? "Ik wist wel dat er wat los zou komen na zo'n mooie wedstrijd, want dat was het. Als weinig mensen je kennen en niets van je verwachten, dan is de aandacht des te groter als je zo'n wedstrijd speelt op zo'n groot toernooi. Het is een hele mooie dag en avond geweest", geeft De Jong aan. Na alle plichtplegingen en een bijzonder etentje kon De Jong eindelijk naar bed. "Ik heb de afgelopen twaalf uur veel geslapen", lachte de tennisser de volgende ochtend.

'Mooiste 3,5 uur van mijn leven': Jesper de Jong kijkt trots terug op verloren partij tegen Carlos Alcaraz Jesper de Jong kijkt met een trots gevoel terug op zijn partij tegen de Spaanse topspeler Carlos Alcaraz op Roland Garros. De 23-jarige debutant verloor in vier sets van de huidige nummer 3 van de wereld. Hij maakte indruk met zijn optreden en verliet onder luid applaus het Court Philippe Chatrier. "Dit waren de mooiste 3,5 uur van mijn leven", zei de Nederlandse qualifier.

'Gedineerd naast de Eiffeltoren'

Pas vijf uur na zijn wedstrijd had De Jong even tijd om te eten, maar dat was niet zomaar een etentje. "Na al die media wilde ik even lekker alles afsluiten. We hebben heerlijk gedineerd naast de Eiffeltoren." Het mocht wat kosten, maar dat was prima. Door het halen van de tweede ronde van de Franse grand slam krijgt De Jong 110.000 euro op z'n rekening bijgeschreven.

Jesper de Jong krijgt flinke som prijzengeld na Roland Garros én maakt flinke sprong op wereldranglijst Jesper de Jong leverde een geweldige wedstrijd op de mat tegen wereldtopper Carlos Alcaraz. De Nederlander verloor de tweederondewedstrijd wel, maar kan met een trots gevoel terugkijken op zijn Roland Garros-avontuur.

'Ik ga mezelf een cadeautje gunnen'

"Ik kan niet wachten tot het gestort wordt en het op mijn rekening staat", zei De Jong. "Ik ga mezelf natuurlijk sowieso een leuk cadeautje gunnen. Wat dat cadeautje wordt? Dat weet ik nog niet, maar dat wordt sowieso iets moois." Zoveel prijzengeld won De Jong pas één keer eerder in zijn carrière, eerder dit jaar toen hij ook de tweede ronde op de Australian Open haalde.

Carlos Alcaraz vol bewondering over Jesper de Jong: 'Bedankt voor de show' Carlos Alcaraz moest woensdag dieper gaan dan hij wilde om de derde ronde van Roland Garros te bereiken. De Spanjaard kwam in Jesper de Jong een gehaaide tegenstander tegen. Alcaraz had na afloop van de schitterende wedstrijd mooie woorden over voor de Nederlander.

'Herinvestering'

Net als toen, gaat ook nu na dat cadeautje de rest van het prijzengeld naar zijn tenniscarrière. "Het is ook een herinvestering." Daarmee bedoelt hij dat hij veel onkosten voor de komende maanden kan betalen, zoals reizen en verblijven op allerlei toernooien én het betalen van zijn 'personeel', zoals een fysio en trainers. De Jong liet aan Sportnieuws.nl weten niet naar de Libéma Open in Rosmalen te gaan. "Ik speel dan twee graveltoernooien in Italië, dat hadden we afgesproken voor dit jaar."

Mental coach

Na zijn vorige grand slam in Australië kon De Jong niet genieten van zijn nieuwe succes, zo zei hij recent in een interview. Perfectionisme zorgde er toen voor dat zo'n doorbraak hem niet bracht wat mensen om hem heen verwachtten. Nu is dat wel anders, voelt De Jong, die veel tijd besteedde om met onder andere een mental coach te spreken. "Het gevoel zit nu gewoon heel goed. Ik weet dat ik goed gespeeld heb, dus het voelt nu een stuk beter."