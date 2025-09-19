Toptennisster Aryna Sabalenka staat na haar zege op de US Open ook in de spotlights buiten de baan. Haar elf jaar jongere zus deelde namelijk een aantal intieme foto's van hen samen. Het brengt online heel wat teweeg.

Aryna poseerde met haar zus Tonechka in opvallende poses. Zo maken ze een kussende beweging naar elkaar en steekt de 27-jarige tennisster haar tong uit terwijl ze naar de borst van haar 16-jarige zus reikt.

Veel volgers kunnen de beelden wel waarderen en zijn blij om te zien dat de zussen het zo goed met elkaar kunnen vinden. Maar er is ook ophef. Mensen vinden de beelden 'shokerend' en 'ongepast', zeker omdat Tonechka minderjarig is.

Ondanks die kritiek worden er ook veel complimenten uitgedeeld in de reacties onder het bericht. "Zo schattig", wordt bijvoorbeeld geschreven. "Prachtige zussen." Ook wordt benoemd dat de twee dezelfde mooie ogen hebben. Aryna reageert zelf ook op Tonya. "Mijn liefde", schrijft ze aan haar zus.

Bekendheid

Tonechka heeft zelf inmiddels ook wat bekendheid opgebouwd en heeft ruim 10.000 volgers op Instagram. Ze kwam al vaker onder de aandacht vanwege de prestaties van haar zus, de nummer één van de WTA-ranglijst.

Zo kwam ze bijvoorbeeld in de schijnwerpers te staan toen Aryna na haar overwinning in de derde ronde van de Madrid Open 2023 een ontroerende boodschap aan haar zus richtte. Sabalenka zei toen: "Ik heb mijn zus beloofd haar 'Hallo' te zeggen, dus... 'Hallo Tonya, ik hou van je en ik mis je'." Daarna raakten Sabalenka's fans geïnteresseerd in de sterke band tussen de twee.

Tonechka Sabalenka groeide op met Aryna in de hoofdstad van Wit-Rusland. Hoewel ze zelden in het openbaar verschijnt vanwege haar teruggetrokken levensstijl, duikt ze vaak op in Aryna's posts op sociale media. Haar oudere zus deelt regelmatig hun emotionele momenten samen en neemt haar regelmatig mee naar tenniswedstrijden.

US Open

Sabalenka won onlangs haar vierde grandslamtitel na een overwinning op Amanda Anisimova in de finale van de US Open. Ze heeft nu twee keer het Amerikaanse toernooi op haar naam staan (2024 en 2025) en won twee keer de Australian Open (2023 en 2024).