Aryna Sabalenka schrijft het ene na het andere toernooi op haar naam, maar moest dinsdag in Madrid een flinke domper incasseren. Op het Spaanse gravel moest ze flink aan de bak en gebeurde er iets opmerkelijks tijdens het toernooi dat wordt geteisterd door een virus.

De nummer een van de wereldranglijst trof in Hailey Baptiste een geduchte tegenstander. De eerste set ging nog voortvarend voor de toptennisster (6-2), maar in set twee ging het verkeerd. Razendsnel nam de Amerikaanse een voorsprong van 0-3 en dat verschil maakte Sabalenka niet meer goed. Set twee ging zo met 2-6 verloren.

Deceptie voor Aryna Sabalenka

De derde en beslissende set moest dus uitsluitsel bieden. Daar ontliepen beide toptennissters elkaar niet veel. Sabalenka leek de overhand te hebben, maar zag Baptiste ijzersterk terugkomen. Het pleit werd beslecht via een allesbeslissende tie-break en daar was de Amerikaanse de sterkste. Het betekende een deceptie voor Sabalenka, want zo vaak verliest ze immers niet.

Tweede nederlaag van het jaar

Sabalenka was de eerste maanden van dit jaar nagenoeg onverslaanbaar. Ze won Indian Wells en Miami en haalde op de Australian Open de finale. Daar verloor ze in de eindstrijd van Elana Rybakina. Dat was lange tijd voor haar enige verliespartij van dit kalenderjaar tot nog toe. Tot nu dus.

Virus heerst in Madrid

Sabalenka baarde tijdens het toernooi opzien door maatregelen te nemen tegen een virus tijdens het toernooi in Spanje. Opvallend veel deelnemers moesten noodgedwongen stoppen. Zo trokken Madison Keys, Liudmila Samsonova en Marin Cilic zich al terug voor hun partij en zaterdag gaf wereldtopper Iga Swiatek tijdens haar duel tegen Ann Li in de derde set ziek op. Regerend Roland Garros-kampioene Coco Gauff gaf tijdens haar wedstrijd zondag zelfs over.

De Belarussische Sabalenka werd uiteraard bevraagd naar de situatie tijdens het toernooi "Tot nu toe gaat het goed", vertelde ze op de persconferentie na haar zege op Naomi Osaka, de horde vóór het duel met Baptiste. Ze nam de afgelopen tijd geen enkel risico. "Ik heb gehoord dat je die taco's moet ontwijken dus ik blijf hetzelfde voedsel eten dat ik al vanaf het begin van het toernooi eet en ik probeer ook niet te lang op het terrein van het toernooi te blijven. Ik eet enkel kip met rijst en salade, dus dat is vrij simpel."