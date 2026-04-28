Anastasia Potapova is bezig aan een indrukwekkende opmars op het circuit. De toptennisster boekte dinsdag even na middernacht een knappe zege op wereldtopper Elena Rybakina: 7-6 (8), 6-4. En dat terwijl ze eigenlijk niet eens geplaatst was voor het toernooi.

Het gaat momenteel zeer goed met Potapova, die op plek 56 staat op de WTA-ranking. De in Rusland geboren toptennisster is bezig aan een serieuze opmars en zet haar topvorm ook in Madrid gewoon door. In haar nieuwe thuisland Oostenrijk behaalde ze onlangs al een finale, maar maandag won ze als lucky loser zelfs van de nummer twee van de wereld op het gravel in Madrid.

Daverende stunt

Het werd uiteindelijk een lange partij tussen Potapova en Elena Rybakina, die allebei in Rusland geboren zijn, maar inmiddels voor een ander land uitkomen. De wedstrijd was pas in de Spaanse nacht voorbij. Waar de vriendin van de Nederlandse tennistopper Tallon Griekspoor nu speelt namens Oostenrijk, doet Rybakina dat voor Kazachstan. In een directe confrontatie haalden de Russinnen het beste in elkaar naar boven.

De eerste set werd meteen een enorm spannende. Nadat beide tennissters elkaar een aantal keer hadden gebroken liep de score op tot 6-6 in games en dus werd het een tiebreak. Daarin sloeg de 25-jarige Potapova toe op precies het juiste moment en ze won de tiebreak met 10-8. In de tweede set werd ze snel gebroken, maar door zelf twee breaks te plaatsen pakte ze ook die set: 6-4. Zo werd het dus een feestelijke nacht voor de stuntende Potapova.

'Tweede kans'

Na afloop was Potapova als vanzelfsprekend zeer tevreden. "Ik heb tijdens dit toernooi een tweede kans gekregen, en ik denk dat ik die goed benut," aldus de tennisster in haar interview op de baan. "Ik geniet er gewoon van om hier te zijn." Met die tweede kans doelt ze op het feit dat ze als lucky loser aan het toernooi werd toegelaten, wat het extra bijzonder maakt.

Potapova vloog er immers al uit in de kwalificaties, maar werd door afzeggingen alsnog toegelaten tot het hoofdtoernooi van de WTA-1000 in Madrid. Sinds 2009 is de Oostenrijkse bovendien de eerste lucky loser die in Madrid de kwartfinale haalt. Het kan dus momenteel niet op voor haar. In de volgende ronde komt Potapova uit tegen de 'vergeten toptennisster' Karolina Pliskova, die in 2017 nog even eerste van de wereld was. Inmiddels staat de Tsjechische ver buiten de top 100.