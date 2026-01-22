Jannik Sinner trok donderdagochtend honderdduizenden extra ogen naar de Australian Open, maar vlak voordat de Italiaanse titelverdediger in actie mocht komen in de Rod Laver Arena viel het immense tennistoernooi volledig stil. De organisatie had een prachtig moment van bezinning ingepland.

De tennisfans in Australië zaten likkebaardend te wachten op de entree van Sinner. Niet alleen omdat de nummer twee van de wereld de baan zou betreden, maar ook omdat hij tegen 'thuisspeler' James Duckworth moest spelen in de tweede ronde van de Grand Slam in Melbourne. Maar voordat het duel kon beginnen, was er een moment van totale stilte. Er werd namelijk een herdenking gedaan voor de slachtoffers die vorige maand omkwamen bij een terroristische aanslag op het wereldberoemde strand Bondi Beach in Sydney.

A moment of reflection for those lives lost on 14 December.⁰Light will win. #Open4All pic.twitter.com/IV3JpNClCh — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2026

Vijftien doden bij terreuraanslag

Op 14 december openden twee gewapende mannen het vuur op Joodse feestvierders die op het strand waren samengekomen om Chanoeka te vieren. Daarbij vielen liefst vijftien doden. Een van de daders overleefde zijn eigen aanslag niet, de ander werd opgepakt en tijdens verhoren bleek dat hij een sympathisant van de terreurbeweging IS was. 22 januari werd vervolgens uitgeroepen tot dag van nationale rouw en daarin kon de Australian Open ook niet ontbreken.

Bloemenkransen en minuut stilte

Er werden bloemenkransen op centre court gelegd en het hele tennispark was muisstil om de slachtoffers te herdenken. Wel liepen nog een aantal fans tijdens het moment van bezinning nog naar hun plaatsen. Vlak nadat de omroeper de mensen had bedankt voor hun respect, betraden Sinner en Duckworth de baan van de Rod Laver Arena en kon het tennis weer hervat worden.

Australian Open eerder stilgelegd

Woensdagmiddag werd de Australian Open ook al even helemaal stilgelegd, maar dat had toen een hele andere reden. De regenval verraste de organisatie, waardoor zelfs in de stadions mét dak de duels moesten worden gestaakt. Eurosport-analist en voormalig topspeler Mats Wilander noemde het 'een hele grote fout' van de organisatie.

