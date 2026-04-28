Alexander Zverev plaatste zich maandag voor de achtste finales van het masterstoernooi in Madrid, maar de Duitser moest tijdens het duel tegen de Fransman Terence Atmane wel wat hordes overwinnen. Zverev kampte met fysieke problemen en werd ook nog eens boos toen het elektronische systeem in zijn ogen ten onrechte een bal van zijn tegenstander in gaf.

Zverev hoopt zich deze week in Madrid in vorm te spelen voor Roland Garros, waar hij eindelijk zijn eerste grandslamtitel wil gaan pakken. In de Spaanse hoofdstad ligt de Duitser nog altijd op koers om na 2018 en 2021 voor de derde keer de titel te gaan pakken nadat hij in de derde ronde afrekende met Atmane.

De Duitse nummer 3 van de wereld leek lange tijd op weg naar een simpele zege, maar maakte het zichzelf in de tweede set ontzettend moeilijk. Zverev leidde daarin met 4-2 toen hij plotseling woedend werd door het elektronische systeem dat bepaalt of een bal in of uitwas.

Rel rond automatisch systeem

Bij een stand van 15-0 was Zverev ervan overtuigd dat een bal van Atmane uit was, maar het systeem maakte geen enkel geluid. De Duitser protesteerde direct met een aantal wilde gebaren, maar aangezien er geen signaal van het systeem kwam, ging het punt gewoon door en de Fransman profiteerde optimaal van zijn afgeleide tegenstander.

Zverev bleef ondertussen verder gebaren en omcirkelde de afdruk op de baan, want die is op het gravel natuurlijk gewoon zichtbaar. In het verleden moest een umpire bij twijfel zelf naar de afdruk komen kijken, maar sinds er gebruik wordt gemaakt van het automatische systeem mogen zij niet meer uit hun stoel komen en is de technologie leidend.

De 29-jarige Zverev liep daarop richting umpire Marijana Veljovic, maar zij wees hem er direct op dat zij zich aan de beslissing van het systeem moet houden en niet mocht komen kijken. Daarop pleitte Zverev voor een verandering van de regels: "De bal is zo ver uit, het is niet eens close. Dit is een grap! Jullie moeten de mogelijkheid hebben om naar beneden te komen als er zo'n fout is. De regel moet veranderen."

Déjà vu voor Zverev

Zverev beleefde zodoende een déjàvu, want vorig jaar was hij in Madrid in de derde ronde om precies dezelfde reden boos. De Duitser wist toen zeker dat een bal van tegenstander Alejandro Davidovich Fokina uit was, maar kreeg ook in die partij geen gelijk van het systeem.

Hij smeekte de umpire toen om een kijkje te gaan nemen, maar die gaf geen krimp. Zverev maakte vervolgens met zijn telefoon een foto van de afdruk en dat kwam hem op een waarschuwing te staan.

Achtste finales

Zverev won ondanks het discutabele moment wel gewoon de game, maar gaf vervolgens wel zijn 5-2 voorsprong uit handen. In de tiebreak maakte hij het alsnog af en dus mag hij zich woensdag weer op de baan melden voor zijn achtste finale tegen de Tsjech Jakub Mensik.

Het is wel de vraag hoe Zverev dan op het gravel verschijnt, want hij kampte in het slot van de partij tegen Atmane met fysieke problemen. Na afloop trok hij daar een rookgordijn over op: "Ik ga niet zeggen waar ik last van had. We zullen zien wat het is en ik hoop dat ik kan spelen."