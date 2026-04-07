Ex-toptennisster Kiki Bertens was jarenlang de kopvrouw van het Nederlandse team in de Billie Jean King Cup (voorheen Fed Cup) en ook deze week is ze er weer bij als Oranje gaat strijden om een plek in de play-offs van het landentoernooi. Dat doet ze echter wel in een andere rol.

De Nederlandse vrouwen zijn actief op het op één na hoogste niveau van de Billie Jean King Cup en strijden deze week in Portugal met vijftien andere landen om drie play-offtickets. De zestien teams zijn verdeeld in vier groepen van vier en de groepswinnaars gaan door naar de halve finales. De winnaars van die halve finales zijn zeker van een ticket, terwijl de twee verliezers strijden om het derde startbewijs. In play-offs kan later dit jaar promotie naar het hoogste niveau worden afgedwongen.

Bertens debuteert als vaste teamcaptain Oranje

Nederland neemt het deze week in de groep op tegen Hongarije, Georgië en Turkije. Die duels gaan sowieso bijzonder worden, want Bertens gaat debuteren in een nieuwe rol. Zij is voor het eerst namelijk de vaste teamcaptain van Oranje.

In 2024 was ze wel al eens de vervanger van toenmalige captain Elise Tamaela. Bertens was al vanaf 2022 haar assistent en nam de rol definitief over nadat Tamaela eind vorig jaar besloot te stoppen. "Het voelt voor mij als een hele eer om het over te mogen nemen, ik zie het als de volgende stap", vertelt Bertens over haar vuurdoop in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken.

'Hele pittige opgave'

Bertens kan in Portugal beschikken over Suzan Lamens (WTA-118), Anouk Koevermans (WTA-159), Anouck Vrancken Peeters (WTA-315), Britt du Pree (WTA-467) en dubbelspecialiste Demi Schuurs (WTA-19). Nederland opent dinsdag met een duel tegen Hongarije en speelt daarna nog tegen Georgië en Turkije.

Hongarije heeft met Anna Bondar (WTA-68) de hoogst gerankte tennisster van de hele groep en dus gaat het voor Nederland niet simpel worden volgens Bertens: "Het doel is om een ticket te pakken. Of dat haalbaar is? Het wordt een hele pittige opgave."

Halve finale als speelster

Voor Bertens is de Billie Jean King Cup geen onbekend terrein, want ze kwam als speelster jarenlang uit voor het Nederlandse team toen het nog de Fed Cup heette. De voormalig nummer 4 won veruit het grootste deel van haar partijen en haalde in 2016 met Oranje zelfs de halve finales.