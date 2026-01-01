De eerste dag van het nieuwe jaar is vaak het moment waarop bepaalde veranderingen definitief worden doorgevoerd en dat is ook in de sportwereld het geval. Tennisbond ITF begint 2026 namelijk met een hele bijzondere wijziging.

De Internationale Tennisfederatie, die in 1913 werd opgericht, draagt al sinds 1977 de naam ITF, maar dat is met ingang van het nieuwe jaar niet meer het geval. De bond heet voortaan namelijk World Tennis. Met die naamswijziging stemde een meerderheid van de nationale bonden vorig jaar in tijdens de jaarlijkse algemene vergadering.

"De naamsverandering, aanbevolen door het ITF-bestuur en de directie, is bedoeld om de rol van de organisatie als wereldwijd bestuursorgaan en beschermheer van de sport beter weer te geven", stond in een verklaring nadat het besluit bekrachtigd werd. Ook zou de nieuwe naam beter aansluiten bij "de essentiële rol die de bond samen met de aangesloten landen speelt in de groei en ontwikkeling van tennis wereldwijd".

Belangrijke bond in tenniswereld

De meeste toernooien in het tennis worden georganiseerd door de ATP en de WTA, de bonden voor de mannen en de vrouwen, maar het nieuwe World Tennis is misschien wel de belangrijkste organisatie in het tennis. De tennisfederatie is namelijk de organisator van de vier grandslamtoernooien: de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open.

De bond organiseert ook de landentoernooien die er in het tennis zijn, zoals de Davis Cup en de Billie Jean King Cup. Ook is de federatie verantwoordelijk voor de olympische toernooien voor de mannen en vrouwen. Beslissingen van de bond hebben soms grote gevolgen voor spelers. Dat was bijvoorbeeld zo toen het de bonden van Rusland en Belarus schorste na de inval in Oekraïne. Die landen mogen dus niet meedoen aan de landentoernooien.