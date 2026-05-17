Jannik Sinner heeft zondag het Masters-toernooi in Rome op zijn naam geschreven. De Italiaan rekende voor eigen publiek met 6-4, 6-4 af met Casper Ruud en evenaarde daarmee een bijzondere mijlpaal die tot dan toe alleen Novak Djokovic had bereikt. De Serviër heeft inmiddels gereageerd op de prestatie van Sinner.

De Italiaanse tennisser bereikte met zijn overwinning in Rome een bijzondere mijlpaal: hij heeft inmiddels alle negen Masters-toernooien minimaal één keer gewonnen. Tot zondag was Novak Djokovic de enige speler ooit die daarin was geslaagd. Vorig jaar ging Sinner in Rome nog onderuit in de finale tegen Carlos Alcaraz, die dit jaar door een blessure ontbrak.

Reactie Djokovic

Deze prestatie is Djokovic zelf niet ontgaan. Het Servische tennisicoon heeft inmiddels zelfs gereageerd op de overwinning van Sinner. Op zijn Instagram-story plaatste Djokovic twee foto's om zijn collega te feliciteren. 'Gefeliciteerd Jannik! Indrukwekkend', schreef hij in het Italiaans.

Bij een andere foto heet Djokovic de Italiaan welkom in een bijzonder gezelschap. “Welkom bij de exclusieve club, Jannik”, schreef hij, doelend op het feit dat zij de enige twee spelers zijn die deze prestatie hebben geleverd.

Ander record

Sinner scherpte donderdag ook al een ander record van Djokovic aan. Door de halve finales te bereiken, boekte hij zijn 32e zege op rij op Masters-niveau: één meer dan de Serviër ooit achter elkaar wist te winnen. Zijn laatste nederlaag op een Masters-toernooi dateert van vorig jaar in Shanghai, waar hij verloor van Tallon Griekspoor. Na zijn eindzege in Rome staat de teller zelfs op 33 opeenvolgende zeges.

Toch is Sinner nog niet helemaal op gelijke hoogte met Djokovic. De Serviër won namelijk ook Roland Garros en olympisch goud in het enkelspel, de twee grote prijzen die nog ontbreken op de erelijst van de Italiaan. Tijd heeft Sinner nog genoeg: Djokovic maakte zijn verzameling pas op 36-jarige leeftijd compleet, terwijl Sinner nu nog altijd maar 24 is.

Finale voor eigen publiek

Sinner stond in de finale tegenover Ruud en begon moeizaam. De Italiaan keek al snel tegen een 2-0 achterstand aan, maar knokte zich op het Foro Italico knap terug. Met een backhand langs de lijn trok hij de stand weer gelijk.

Bij 5-4 in de eerste set sloeg Sinner op het perfecte moment toe met een beslissende break. In de tweede set was het juist de Italiaan die snel een 2-0 voorsprong pakte, waarna hij de controle niet meer uit handen gaf. Bij 5-4 benutte hij zijn eerste matchpoint met een harde forehand.

