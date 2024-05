Ben Shelton vindt gedrag Roland Garros-publiek wel meevallen: 'Mensen willen opwinding, geen stille baan'

Ben Shelton heeft zijn zegje gedaan over het gedrag van het publiek bij Roland Garros. Diverse spelers vinden dat het wel een tandje minder kan met het geschreeuw op momenten dat het stil hoort te zijn.

Een van de thema's dit jaar bij het grandslamtoernooi op gravel is dat een deel van de toeschouwers zich slecht gedraagt. Het is rumoerig op momenten dat de umpire om stilte heeft verzocht. Ook vinden veel spelers van buiten Frankrijk dat het chauvinisme van de thuisfans soms leidt tot vijandige uitingen tegenover buitenlanders. De organisatie heeft besloten dat het publiek geen alcohol meer bij zich mag hebben op de tribunes.

Gedrag van publiek op Roland Garros

Shelton, de 21-jarige nummer 15 van de ATP-ranking, heeft op een persconferentie ingehaakt op dat thema. Dat deed hij na zijn zege op Kei Nishikori in de tweede ronde, nadat de Japanner opgaf vanwege een blessure. En Shelton vindt dat het wel meevalt met hoe hinderlijk het publiek in Parijs zich gedraagt.

Dronken toeschouwers

Hij verwijst naar de tijd dat hij tennis speelde voor het team van zijn Amerikaanse universiteit, zogeheten 'college tennis'. "Daar is zo ongeveer alles toegestaan", zei hij lachend.

"Veel mensen komen daar dronken opdagen en zeggen alles wat ze maar willen. Hier zijn meer mensen dan toen, maar hun gedrag is minder erg. Toen met college tennis hadden toeschouwers het over mijn gezin, over mijn vriendin, over alles wat ze online maar over je kunnen vinden. Ik vind dat er best veel toegestaan mag worden, ook als het persoonlijk wordt. Maar sinds ik proftennisser ben, maak ik zulke dingen niet meer mee. Maar het brengt wat opwinding in het tennis teweeg. Dat willen mensen zien, daar komen mensen op af, en niet op de banen waar het totaal stil is."

US Open 2023

Shelton stond in 2023 in de halve finale van het US Open. Latere winnaar Novak Djokovic maakte toen een einde aan de opmars van de man die snel een publieksfavoriet werd. Ook toen was duidelijk dat Shelton is geboren om in grote arena's met veel publiek te spelen.