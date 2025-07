Op Wimbledon maakt de Amerikaanse tennisser Ben Shelton veel indruk. Hij stond eerder dit jaar al in de halve finales op de Australian Open, maar lijkt ook geweldig uit de voeten te kunnen op het heilige gras in Londen. Shelton haalt ook de internationale media doordat hij een relatie heeft met een andere bekende sporter: Trinity Rodman. Zij kan aardig tegen een balletje schoppen én is ook nog de dochter van een beruchte sportlegende.

Rodman werd op 20 mei 2002 geboren als dochter van moeder Michelle en vader Dennis. Die naam zal ongetwijfeld een belletje doen rinkelen, want Dennis Rodman is een wereldberoemde basketballer. Hij won vijf titels in de NBA, maar kwam ook in opspraak door allerlei randzaken.

Beruchte vader

Zo werd hij meerdere keren aangeklaagd voor (seksuele) mishandeling, leed hij jarenlang aan een alcoholverslaving en heeft hij goede contacten met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong Un, die hij 'een vriend voor het leven' noemde'. Ook wisselt hij sneller van vrouw dan een zwalkende Italiaanse voetbalclub van coach.

Trinity's ouders zijn dan ook lange tijd niet meer bij elkaar en ze werd voornamelijk opgevoed door haar moeder. "Hij is geen vader. Misschien wel biologisch, maar verder niets", zei Trinity daarover in de podcast Call Her Daddy. De twee hebben dus geen beste relatie en dat komt mede door een incident in 2021, toen Dennis onaangekondigd opdook bij haar play off-wedstrijd.

Ze had maandenlang geen contact met hem en na de wedstrijd, waar ze emotioneel was, werd ze gefotografeerd in zijn armen terwijl ze huilde. "Je hebt dit gelukkige moment van me afgenomen. Je hebt mijn hoofd weer in de war gebracht", reageerde ze boos.

Topvoetbalster

Ondanks al die problemen ging Trinity haar vader toch achterna met een carrière als topsporter, maar niet als basketbaster. Ze begon op haar vierde met voetballen en bleek daar aanleg voor te hebben.

Rodman debuteerde in 2021 op het hoogste niveau in de Verenigde Staten en debuteerde een jaar later al voor het nationale team. Daar groeide ze uit tot basisklant en in 2024 werd ze zelfs olympisch kampioen in Parijs. Rodman scoorde drie doelpunten tijdens het toernooi.

Relatie met toptennisser

Ook naast de baan doet ze van zich spreken, want in het voorjaar van 2025 bleek dat ze ook gelukkig in de liefde is. Ze maakte bekend een relatie te hebben met toptennisser Shelton. De twee laten op sociale media geregeld zien gek op elkaar te zijn en dat is ook op Wimbledon duidelijk. Daar is Rodman om haar vriend te steunen en het is wel duidelijk dat hij met haar aanwezigheid lekker in zijn vel zit.

Shelton staat voor het tweede jaar op rij in de achtste finales en speelt daarin maandag tegen de Italiaan Lorenzo Sonego, die hij eerder dit jaar op zowel de Australian Open als Roland Garros al versloeg. Als Shelton wint dan wacht hem in de kwartfinale mogelijk een clash met Jannik Sinner, de nummer één van de wereld.