Toptennisser Alexander Zverev gaat door een moeilijke periode en moest zaterdag een nieuwe teleurstelling verwerken op de US Open. De Duitser werd in de derde ronde van het grandslamtoernooi uitgeschakeld.

De nummer drie van de wereld verloor in vier sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime (4-6, 7-6 (9-7), 6-4, 6-4). Na afloop vertelde hij over zijn problemen op de baan, die hem al langer in de weg zitten.

"Felix speelde over het algemeen beter dan ik. Ik was niet goed, het hele toernooi", aldus Zverev. "Ik had geen balgevoel, zelfs in de eerste twee wedstrijden. Ik porbeerde agressief te spelen, maar dat lukte niet. Mijn backhand was al helemaal nergens deze week."

Het wil al een tijdje niet lukken voor de olympisch kampioen van 2021. "Ik heb wel wedstrijden gewonnen, maar dat ging heel moeizaam en ik kon er niet van genieten. Ik won vooral door hard werken, niet door goed spel. En elke keer als ik een goede speler trof, ging het meteen mis."

Rugklachten

"Dan ga je niet met vertrouwen een wedstrijd in. Tegen een goede speler kom ik elke keer in de problemen", aldus de toptennisser. Bovendien had hij last van rugklachten. "De pijn gaat niet weg, dus ik ga binnenkort een injectie halen."

Mentale hulp

Op Wimbledon werd Zverev zelfs al in de eerste ronde uitgeschakeld. Daarna sprak hij zich uit over zijn gevoelens. "Ik heb me nog nooit zo leeg gevoeld", zei Zverev anderhalve maand geleden. Daarom zocht hij professionele hulp.

De samenwerking met zijn psycholoog zal voor de lange termijn zijn. "Het is een proces. Het gaat niet in een paar weken over. Ik denk dat het jaren kan duren. Dus daar ga ik mee aan de slag", legde de Duitser uit in New York. Er is namelijk nog werk aan de winkel. "Ik moet mezelf opnieuw uitvinden en begrijpen welke mensen me geluk geven, waar ik plezier aan beleef en wat me motiveert. Dat is mijn prioriteit."

