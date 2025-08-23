Toptennisser Alexander Zverev heeft na zijn uitschakeling op Wimbledon gewerkt aan zijn mentale problemen. De Duitser zat er helemaal doorheen en voelde zich heel erg eenzaam. Richting de US Open is hij begonnen aan de klim uit een diep dal.

De 28-jarige strandde tijdens het grandslamtoernooi in Londen al in de eerste ronde. Hij was na afloop volledig gebroken en haalde geen plezier meer uit het tennis. "Dat moet ik weer terugvinden. Maar het gaat niet alleen om de sport, maar om mijn hele leven. Ik heb me nog nooit zo leeg gevoeld", zei Zverev anderhalve maand geleden.

In New York lijkt de tennisser weer relaxed. "Ik ben op vakantie geweest en heb niet getraind. Daarna ben ik me gaan voorbereiden op Mallorca. Dat was het beste voor mij", vertelt Zverev. Die vrije tijd heeft hem goed gedaan, maar hij zocht ook professionele hulp. "Daar ben ik nog steeds mee bezig."

Prioriteit

De samenwerking met zijn psycholoog zal voor de lange termijn zijn. "Het is een proces. Het gaat niet in een paar weken over. Ik denk dat het jaren kan duren. Dus daar ga ik mee aan de slag." Er is namelijk nog werk aan de winkel. "Ik moet mezelf opnieuw uitvinden en begrijpen welke mensen me geluk geven, waar ik plezier aan beleef en wat me motiveert. Dat is mijn prioriteit."

Cincinnati Open

Zverev speelde na zijn vakantie al op de Cincinnati Open. Daar kreeg hij wel te maken met fysieke mankementen. "Ik weet niet wat er aan de hand was", zegt de nummer drie van de wereld daarover. "Misschien had ik te veel pijnstillers voor mijn rug genomen."

Maandag verschijnt hij weer op de baan in het enkelspel van de US Open. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen Alejandro Tabilo, nummer 106 op de wereldranglijst.

De Duitse topper nam ook deel aan het gemengd dubbelspel van het grandslamtoernooi. Hij speelde met de Zwitserse Belinda Bencic tegen Christian Harrison en Danielle Collins en verloor met 0-4, 3-5. Aanvankelijk zouden Zverev en Bencic tegen Jannik Sinner en Kateřina Siniaková spelen, maar de nummer één van de wereld meldde zich af vanwege ziekte.

