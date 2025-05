Hevige emoties bij toptennisster op Roland Garros: 'Ik ben al de hele week aan het huilen'

Voor Caroline Garcia was het maandag een emotionele dag op Roland Garros. De Française kondigde onlangs aan dat ze binnenkort gaat stoppen en dat ze dus voor de laatste keer meedoet aan haar thuistoernooi. Garcia verloor in het enkelspel in de eerste ronde en haar laatste partij in Parijs maakte veel emoties los.

Garcia stond enkele jaren geleden nog op de vierde plaats op de wereldranglijst en won in 2022 de WTA Finals, maar ze kwakkelde de afgelopen tijd vooral met blessures. Dat heeft er dusdanig ingehakt dat ze besloot om nog maar enkele toernooien te spelen dit jaar en op 31-jarige leeftijd met pensioen te gaan.

De Française gaf onlangs al aan dat ze enorm veel medische ingrepen heeft ondergaan de afgelopen tijd. "De laatste tijd was ik bijna helemaal afhankelijk van onstekingsremmers om de pijn in mijn schouder onder controle te houden. Zonder die medicijnen was de pijn ondraaglijk. De afgelopen maanden heb ik corticosteroïden-injecties, plasmabehandelingen en andere ingrepen gehad, alleen maar om te kunnen blijven spelen", schreef ze op haar Instagram.

Tranen bij afscheid

Garcia vroeg zich toen al af of dat het allemaal wel waard was voor haar leven als tennisster en het antwoord volgde dus al snel. Dat betekende dat ze maandag begon aan haar allerlaatste Roland Garros. Dat besef daalde al voor de partij in, want nog voordat Garcia, die later deze week wel nog in het dubbelspel in actie komt, de baan op werd geroepen voor haar wedstrijd tegen Bernarda Pera rolden de tranen over haar wangen.

Het bleek uiteindelijk haar laatste enkelspelwedstrijd op het gravel in Parijs, want de Amerikaanse won in twee sets. Een emotionele Garcia bedankt het publiek na afloop: "Allereerst wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie komst en steun tijdens deze emotionele wedstrijd. Ik heb mijn best gedaan met wat ik had, ik heb tot het bittere eind gevochten en het was een enorm genoegen om vandaag voor jullie te spelen."

"Ik moet toegeven dat ik al sinds het begin van de week aan het huilen ben, maar ik speelde altijd met mijn emoties. De goede én de slechte. Vaak hielden de stress en de drang om dingen perfect te doen me tegen, vooral hier op Roland-Garros. Ik heb altijd alles gegeven en ervan gedroomd dit enkelspeltoernooi te winnen. Helaas is dat niet gelukt. Al deze vreugde en herinneringen zullen me altijd bijblijven en dit eerste deel van mijn leven heeft me gemaakt tot wie ik nu ben."

Ook tranen bij tegenstander

Tegenstander Pera leefde enorm mee met Garcia, want zij onthulde na afloop dat de Française niet de enige was die voor het duel in huilen uitbarstte. "Het was zo'n emotionele wedstrijd, daar huilden we allebei", vertelde ze na afloop.

Winnares in het dubbelspel

Garcia wist Roland Garros overigens wel twee keer te winnen, maar dat deed ze in het dubbelspel. In 2016 en 2022 was ze samen met landgenote Kristina Mladenovic de sterkste voor eigen publiek. Het duo haalde in 2016 ook nog de finale van de US Open.

